Polícia Federal realiza operação contra ameaças ao presidente Lula

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quarta-feira, 12, uma operação de combate a ameaças contra a vida do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. As investigações apontaram que um indivíduo havia feito publicações em redes sociais com ameaças de atentado contra o presidente, durante sua visita à cidade de Belém, no Pará.

Diante da gravidade das ameaças, a PF solicitou à Justiça Federal medidas judiciais contra o suspeito. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão no endereço do investigado e aplicadas medidas cautelares, como a imposição de tornozeleira eletrônica e a proibição de aproximação do suspeito a locais onde o presidente esteja presente.

O suspeito foi ouvido pela Polícia Federal e, após o depoimento, teve a tornozeleira eletrônica colocada. As investigações continuam, com objetivo de esclarecer todos os detalhes relacionados ao caso e identificar possíveis envolvidos.

A operação foi um desdobramento das investigações realizadas em resposta ao aumento de ameaças à integridade do chefe do Executivo, em um contexto de crescente polarização política no país.