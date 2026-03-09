Lula recebe presidente da África do Sul e discute guerra no Irã, Gaza e comércio bilateral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta segunda-feira, 9, em Brasília, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

Os dois líderes devem discutir a conjuntura internacional, incluindo os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Outro tema previsto na agenda é a situação humanitária na Faixa de Gaza. A África do Sul moveu um processo contra Israel na Corte Internacional de Justiça, também conhecida como Tribunal de Haia, por supostas violações da Convenção sobre Genocídio no território palestino.

Brasil e África do Sul discutem comércio e cooperação

Brasil e África do Sul também integram o grupo de economias emergentes Brics, e a reunião deve tratar do fortalecimento das relações econômicas entre os dois países.

De acordo com dados do governo brasileiro, o fluxo comercial bilateral alcançou US$ 2,3 bilhões em 2025.

Entre os principais produtos exportados pelo Brasil para o país africano estão carnes de aves e miudezas (16,2%), açúcares e melaços (8,3%) e veículos rodoviários (6,9%).

Já as importações brasileiras são dominadas por metais e minerais, como prata, platina e outros elementos do grupo da platina, que representam 53,9% das compras.

Agenda inclui reuniões e fórum empresarial

Lula recebeu Ramaphosa às 10h no Palácio do Planalto. A programação prevê uma reunião reservada entre os presidentes, seguida de encontro ampliado com ministros dos dois governos.

Após as conversas, os dois líderes devem assinar atos bilaterais e conceder declarações à imprensa.

No início da tarde, Lula oferecerá um almoço à delegação sul-africana no Palácio Itamaraty. A agenda será encerrada com a abertura do Fórum Empresarial Brasil–África do Sul, voltado à ampliação das parcerias comerciais entre os dois países.

