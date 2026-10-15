Lula promete transporte público de graça aos finais de semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira a intenção de criar um programa de transporte público gratuito nos finais de semana para a população brasileira. A proposta foi apresentada em vídeo divulgado nas redes sociais e, segundo o chefe do Executivo, será encaminhada ao Congresso Nacional por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

De acordo com Lula, a medida pretende garantir passe livre aos moradores de cidades que contam com sistemas de transporte coletivo, permitindo que famílias utilizem ônibus e outros modais sem custo aos sábados e domingos.

“Vou mandar uma PEC para o Congresso Nacional garantindo passe livre no final de semana para todas as cidades que tiverem transporte coletivo nesse país. Final de semana, passagem gratuita para você poder passear com a sua família”, afirmou o presidente.

Recursos viriam das emendas parlamentares

Durante a declaração, Lula também indicou de onde pretende obter recursos para financiar a iniciativa. Segundo ele, parte do financiamento poderá ocorrer por meio do compartilhamento de verbas oriundas das emendas parlamentares.

O presidente argumentou que a medida permitiria ampliar o acesso ao lazer e à mobilidade da população, ao mesmo tempo em que daria uma destinação adicional aos recursos enviados por deputados e senadores.

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“A gente vai compartilhar com as emendas parlamentares para garantir que o povo possa passear. O povo fica feliz, os deputados dão utilidade às suas emendas e a gente mostra que valeu a pena o fim da escala 6x1”, declarou.

Promessa integra pacote de benefícios

A proposta do passe livre faz parte de uma série de medidas anunciadas pelo governo federal nas últimas semanas. Entre elas está um pacote para os microempreendedores individuais (MEIs), apresentado recentemente com foco em crédito e renegociação de débitos.

As ações incluem o perdão integral de dívidas de MEIs com a União e a criação de um benefício de até R$ 5 mil por empreendedor, apelidado pelo governo de “Pix MEI”. As duas iniciativas, no entanto, ainda dependem de aprovação do Congresso Nacional para entrar em vigor.

Medidas econômicas em ano eleitoral

O pacote de anúncios se soma a outras ações já divulgadas ao longo do ano pelo governo federal. Entre elas estão a ampliação dos subsídios aos combustíveis, recursos destinados à habitação popular, novas linhas de crédito, além do reajuste do Bolsa Família.

Também fazem parte do conjunto de medidas a ampliação da desoneração da gasolina e uma nova edição do programa Desenrola, para a renegociação de dívidas de pessoas físicas.

Com a eleição se aproximando, o governo busca ampliar sua agenda de programas sociais e econômicos, enquanto as propostas anunciadas seguem dependendo, em diferentes graus, da avaliação e aprovação do Congresso Nacional.