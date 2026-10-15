Quem votou contra o fim da escala 6x1 no Senado? Veja o único nome

RESUMO ＋ O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro, foi o único parlamentar a votar contra a PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1. A proposta foi aprovada pelo Senado na quarta-feira, 14 de outubro, por 75 votos a 1 nos dois turnos. O texto reduz gradualmente a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, garante dois dias de descanso remunerado e segue para promulgação.

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), vice-presidente durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), foi o único parlamentar a votar contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 no Brasil. O texto foi aprovado na noite de quarta-feira, 14 de outubro, por 75 votos favoráveis e um contrário, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

De acordo com o registro nominal de votação, Mourão votou contra a PEC 221/2019 nas duas etapas. A proposta reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais e prevê dois dias de descanso remunerado por semana, um deles preferencialmente aos domingos.

O quórum da votação, contando com o presidente da Casa, foi de 77 senadores. Apenas quatro não votaram na proposta e se abstiveram: Marcio Bittar (PL-AC), Sergio Moro (PL-PR), Rogério Marinho (PL-RN) e Dr. Hiran (PP-RR), que votou favoravelmente no primeiro turno, mas não participou do segundo.

Quem é Hamilton Mourão?

Hamilton Mourão é senador pelo Rio Grande do Sul e integra o partido Republicanos. General da reserva do Exército, foi vice-presidente da República durante o governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022.

Em uma participação no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, na manhã desta quinta-feira, 15, Mourão afirmou que seus colegas de partido e posicionamento político cederam à "pressão popular".

"Eu tinha esperança de que, pelo menos, uns 10 ou 12 estivessem comigo nessa votação", disse. "Alguns tinham um compromisso específico de votar a favor do projeto, mas outros não precisavam. E que fizeram parte comigo, ao longo desses quatro anos, da oposição ao governo Lula."

Mourão entrou no Exército em 1972, na Academia Militar das Agulhas Negras. Como militar, trabalhou em diferentes estados brasileiros e até em outros continentes.

Foi Comandante Militar do Sul por dois anos, até 2016. Após ser exonerado da Secretaria de Economia e Finanças do Exército, em 2017, Mourão entrou para a reserva em 2018. No mesmo ano, ingressou no PRTB e foi candidato a vice de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais, chapa vencedora.

O que muda com a aprovação do fim da escala 6x1?

O texto aprovado estabelece uma redução gradual da jornada máxima semanal, de 44 para 40 horas, e garante dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial.

A transição está prevista em duas etapas: dois meses após a promulgação da emenda constitucional, a jornada máxima passa a ser de 42 horas semanais. Um ano depois dessa primeira redução, o limite cai para 40 horas semanais.

A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados em maio e pelo Senado em outubro. Como se trata de uma emenda à Constituição, o texto segue para promulgação pelas Mesas das duas Casas legislativas, sem necessidade de sanção presidencial.