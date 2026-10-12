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Lula x Flávio Bolsonaro: o que cada um propõe para o Bolsa Família e os programas sociais

Petista promete manter, aperfeiçoar e ampliar políticas de proteção social; candidato do PL propõe manter programas existentes e vinculá-los à qualificação e ao mercado de trabalho

Bolsa Família: como políticas de transferência de renda aparecem nos planos de governo de Lula e Flávio Bolsonaro

Bolsa Família: como políticas de transferência de renda aparecem nos planos de governo de Lula e Flávio Bolsonaro

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 07h00.

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RESUMO ＋

Os planos de governo de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam estratégias diferentes para o Bolsa Família nas eleições de 2026. Lula propõe manter e ampliar o programa, com foco no combate à desigualdade e nos benefícios para crianças e adolescentes. Flávio defende a manutenção dos programas sociais, mas prioriza a qualificação profissional e a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho como caminhos para a autonomia financeira.

O Bolsa Família e outras políticas de transferência de renda aparecem de formas diferentes nos planos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos que disputam o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

A principal diferença está na estratégia para essas políticas. O plano de Lula coloca os programas de transferência de renda entre as medidas de combate às desigualdades e prevê a continuidade da expansão do Bolsa Família, inclusive dos benefícios destinados a crianças e adolescentes.

Já o programa de Flávio trata o benefício como uma etapa de transição para a autonomia, com prioridade para beneficiários em ações de qualificação, primeiro emprego e intermediação de mão de obra.

O que Lula propõe para o Bolsa Família

O presidente Lula é o criador dos principais programas sociais do país. Durante seu primeiro mandato, foram o Bolsa Família em 2003, Farmácia Popular em 2004, e o ProUni em 2005. Em seu segundo mandato, foram o Minha Casa, Minha Vida em 2009 e o Programa Mais Médicos em 2013.

O programa de governo do que pode vir a ser o quarto mandato de Lula coloca os programas de transferência de renda entre as políticas necessárias para combater as desigualdades. O documento afirma que, se reeleito, deve "manter, aperfeiçoar e ampliar as políticas de proteção social para quem mais necessita".

O plano também afirma que, desde 2023, o governo "recriou e expandiu" o Bolsa Família. A proposta para o próximo mandato é dar continuidade a essa política, com destaque para os benefícios destinados a crianças e adolescentes.

O programa relaciona o Bolsa Família à política de segurança alimentar. A insegurança alimentar severa no Brasil atingiu 0,6% da população no triênio 2023-2025, o menor índice da história registrado pela ONU. Segundo o documento, as políticas de garantia de renda e de elevação do poder de compra das famílias, como o Bolsa Família e a política de valorização do salário mínimo, contribuíram para o combate à fome.

A política social de Lula também inclui outras frentes de proteção. O plano prevê, por exemplo, a manutenção e ampliação do Minha Casa, Minha Vida, preservando o foco nas famílias de menor renda. O documento afirma ainda que um milhão de moradias foram quitadas para beneficiários do Bolsa Família e do BPC durante o atual mandato.

O que Flávio Bolsonaro propõe para o Bolsa Família

O plano de governo de Flávio Bolsonaro não cita nominalmente o Bolsa Família no trecho em que apresenta sua política de proteção social. O documento, porém, estabelece como compromisso a manutenção dos programas sociais existentes, com aperfeiçoamento da gestão, correção de distorções e combate às fraudes.

O programa afirma que "quem depende hoje da ajuda do Estado para pôr comida na mesa não vai ter essa ajuda tirada". Ao mesmo tempo, o plano apresenta os programas sociais como uma etapa para a autonomia econômica dos beneficiários.

Para isso, o documento prevê prioridade para beneficiários de programas sociais em ações de primeiro emprego, qualificação profissional e intermediação de mão de obra. Também propõe uma trilha específica de qualificação e intermediação para quem recebe o benefício.

Outra proposta é garantir o retorno imediato e sem fila ao benefício após o seguro-desemprego, desde que sejam mantidas as condições de elegibilidade. A medida, segundo o plano, busca reduzir o receio de que o beneficiário perca a proteção social ao aceitar um emprego e depois fique sem renda caso seja demitido.

A estratégia é acompanhada por medidas voltadas à inserção no mercado de trabalho. O programa propõe reduzir gradualmente o custo do trabalho sem retirar direitos e criar contratos com menor custo na folha para jovens de 18 a 24 anos em busca do primeiro emprego e condições específicas para pessoas com 50 anos ou mais que estejam desempregadas há pelo menos 12 meses.

Perguntas frequentes

Lula vai manter o Bolsa Família se for reeleito? ＋

Sim. O plano de governo de Lula prevê a manutenção, o aperfeiçoamento e a ampliação das políticas de transferência de renda, incluindo o Bolsa Família. O documento destaca a continuidade dos benefícios destinados a crianças e adolescentes.

Flávio Bolsonaro pretende acabar com o Bolsa Família? ＋

Não há proposta de extinguir o benefício no plano apresentado. Embora não mencione nominalmente o Bolsa Família no trecho sobre proteção social, o documento defende a manutenção dos programas existentes, com aperfeiçoamento da gestão, correção de distorções e combate às fraudes.

Qual é a diferença entre as propostas de Lula e Flávio Bolsonaro para o Bolsa Família? ＋

Lula propõe ampliar a proteção social e utilizar a transferência de renda como instrumento de combate à pobreza e à desigualdade. Flávio Bolsonaro defende a continuidade dos programas, mas enfatiza a qualificação profissional, o primeiro emprego e a inserção no mercado de trabalho para promover a autonomia econômica dos beneficiários.

O Bolsa Família terá aumento no governo Lula? ＋

O plano de Lula prevê a continuidade da expansão do Bolsa Família, especialmente dos benefícios destinados a crianças e adolescentes. O documento apresentado, porém, não estabelece um novo valor específico para os pagamentos.

Quem conseguir emprego poderá voltar a receber o benefício na proposta de Flávio Bolsonaro? ＋

O plano de Flávio Bolsonaro propõe garantir o retorno imediato e sem fila ao benefício após o recebimento do seguro-desemprego, desde que a pessoa continue atendendo aos critérios de elegibilidade. A proposta busca oferecer proteção a quem ingressa no mercado de trabalho e posteriormente perde o emprego.

Flávio Bolsonaro propõe cursos e empregos para beneficiários de programas sociais? ＋

Sim. O programa prevê prioridade para beneficiários em ações de qualificação profissional, primeiro emprego e intermediação de mão de obra. Também propõe uma trajetória específica de capacitação e encaminhamento ao mercado de trabalho.

Quais outros programas sociais Lula pretende manter? ＋

Além do Bolsa Família, o plano de Lula prevê a manutenção e ampliação do Minha Casa, Minha Vida, preservando o foco nas famílias de menor renda. O documento também relaciona as políticas de transferência de renda às ações de segurança alimentar e combate à fome.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Bolsa famíliaImpacto social

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