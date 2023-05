Lula participa de 'petit-comité' com Rei Charles III antes da coroação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Londres para participar da coroação do rei Charles III, que será realizada no sábado, 6. Antes da cerimônia, nesta sexta-feira, 5, ele participa de um encontro com o primeiro ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, o primeiro entre os dois. À noite, ele e a primeira-dama Janja estarão em um petit-comité no Palácio de Buckingham, oferecido a poucos chefes de estado e líderes.

De acordo com a secretária de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Maria Luisa Escorel, não estão previstas assinaturas de acordo entre Brasil e Reino Unido.

Ela ressalta que o encontro bilateral é uma oportunidade para reforçar a relação entre os países que mantêm uma série de acordos e mecanismos multilaterais em diversos setores, como transição energética, saúde, defesa e preservação ambiental.

A embaixadora ressaltou a posição de parceria em importantes foros internacionais, citando, como exemplo, o apoio do Reino Unido ao pleito brasileiro para ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. “O Reino Unido sempre singulariza o Brasil como país prioritário em sua política externa”, disse.

Coroação do Rei Charles III

O rei Charles III e Camilla, a rainha consorte, serão coroados na Abadia de Westminster no sábado, 6, em uma solene cerimônia religiosa conduzida pelo arcebispo de Canterbury. Espera-se que a coroação seja mais curta e menos extravagante do que a cerimônia da rainha Elizabeth II, em 1953. Devem ser convidados em torno de 2 mil pessoas. A lista completa não foi divulgada.

O serviço religioso na Abadia de Westminster, em Londres, começará às 11h, horário de Londres (7h no horário de Brasília). Ainda que não se conheça a lista final para a coroação de Charles III, já se sabe que a abadia receberá líderes políticos, monarcas e representantes da sociedade civil que retratam a diversidade do Reino Unido.

