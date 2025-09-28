Lula participa de corrida em celebração aos 95 anos do MEC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na manhã deste domingo, 28, da Corrida e Caminhada MEC 95 Anos, evento comemorativo ao aniversário do Ministério da Educação. A atividade, que une práticas esportivas e saúde, foi realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com largada em frente ao edifício-sede do órgão federal.

Segundo a organização, cerca de 6 mil pessoas se inscreveram para os percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km (corridas). A prova foi dividida nas categorias masculino, feminino e paratletas, e teve a participação de servidores públicos, funcionários terceirizados, estagiários, atletas amadores e membros da comunidade.

Ao lado de Lula, participaram do evento ministros do governo federal, como o da Fazenda, Fernando Haddad, o da Saúde, Alexandre Padilha, o dos Transportes, Renan Filho, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo — que atualmente ocupa o cargo de diretor de Política Monetária na instituição, enquanto aguarda sabatina para a presidência do órgão.

A iniciativa faz parte de uma série de ações que o Ministério da Educação tem promovido para marcar seus 95 anos de existência, completados em 2025. Criado em 1930 durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, o MEC é responsável por formular e coordenar políticas nacionais de educação em todos os níveis de ensino.