Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula participa de corrida em celebração aos 95 anos do MEC

Evento reuniu cerca de 6 mil participantes na Esplanada dos Ministérios, com percursos de até 10 km

Apesar do tom informal e simbólico da corrida, a presença de nomes do núcleo econômico e político do governo também sugere uma tentativa de aproximação com temas de bem-estar social e mobilização popular

Apesar do tom informal e simbólico da corrida, a presença de nomes do núcleo econômico e político do governo também sugere uma tentativa de aproximação com temas de bem-estar social e mobilização popular

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 09h30.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na manhã deste domingo, 28, da Corrida e Caminhada MEC 95 Anos, evento comemorativo ao aniversário do Ministério da Educação. A atividade, que une práticas esportivas e saúde, foi realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com largada em frente ao edifício-sede do órgão federal.

Segundo a organização, cerca de 6 mil pessoas se inscreveram para os percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km (corridas). A prova foi dividida nas categorias masculino, feminino e paratletas, e teve a participação de servidores públicos, funcionários terceirizados, estagiários, atletas amadores e membros da comunidade.

Ao lado de Lula, participaram do evento ministros do governo federal, como o da Fazenda, Fernando Haddad, o da Saúde, Alexandre Padilha, o dos Transportes, Renan Filho, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo — que atualmente ocupa o cargo de diretor de Política Monetária na instituição, enquanto aguarda sabatina para a presidência do órgão.

A iniciativa faz parte de uma série de ações que o Ministério da Educação tem promovido para marcar seus 95 anos de existência, completados em 2025. Criado em 1930 durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, o MEC é responsável por formular e coordenar políticas nacionais de educação em todos os níveis de ensino.

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaMEC – Ministério da Educação

Mais de Brasil

Linha 16-Violeta de SP: tudo sobre o metrô que ligará Oscar Freire à zona leste

Ampliação de licença por morte de familiar avança no Congresso; veja o que muda

Brasil não tem nada a aprender com os EUA em saúde, diz professor do MIT

Nossa prioridade é a universalização, mas expansão fora de SP está nos planos, diz CEO da Sabesp

Mais na Exame

Brasil

Linha 16-Violeta de SP: tudo sobre o metrô que ligará Oscar Freire à zona leste

Mercado Imobiliário

Meu marido foi casado com outra mulher em comunhão universal de bens. Como fica a nossa casa?

Tecnologia

Por que esse anel virou o novo fetiche dos CEOs

ESG

EcoRodovias e Volkswagen testam B100, biocombustível que reduz 90% das emissões de CO2