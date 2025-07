Lula empata com Bolsonaro, Tarcísio e Michelle e vence outros 4 nomes em 2026, diz AtlasIntel

Os dados da pesquisa Latam Pulse, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgada nesta terça-feira, 8, mostram que, se as eleições de 2026 fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empataria dentro da margem de erro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro (PL).

O levantamento indica que Lula venceria com uma diferença superior à margem de erro em disputas contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Na reedição do segundo turno de 2022, Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula, com 48,6% contra 47,8% do petista.

Com uma diferença de apenas 0,8 ponto percentual, os dois estão tecnicamente empatados.

Tarcísio e Michele Bolsonaro são superados por Lula por margens de 0,5 a 0,7 ponto percentual, o que caracteriza empate.

Nos cenários em que vence os adversários, Lula tem seu melhor desempenho contra Eduardo Leite, com uma diferença de 23,1 pontos percentuais.

Vale destacar que, em todos os cenários, o presidente apresenta um percentual de intenção de votos entre 47% e 48%.

A variação entre as disputas se deve ao percentual dos adversários, que muda conforme o nome do candidato.

Intenção de voto para presidente - 2º Turno

Lula X Tarcísio de Freitas

Lula: 47.6%

Tarcísio de Freitas: 46.9%

Não sabe: 5.5%

Lula X Michele Bolsonaro

Lula: 48%

Michele Bolsonaro: 47.5%

Não sabe: 4.5%

Lula X Jair Bolsonaro

Lula: 47.8%

Jair Bolsonaro: 48.6%

Não sabe: 3.6%

Lula X Romeu Zema

Lula: 48%

Romeu Zema: 38.6%

Não sabe: 13.7%

Lula X Ronaldo Caiado

Lula: 47.8%

Ronaldo Caiado: 35.3%

Não sabe: 17%

Lula X Ratinho Jr.

Lula: 47.3%

Ratinho Jr.: 39%

Não sabe: 13.7%

Lula X Eduardo Leite

Lula: 47%

Eduardo Leite: 23.9%

Não sabe: 29%

Cenários de 1º turno

Cenário 1

Lula: 44.6%

Tarcísio de Freitas: 34%

Não sabe/branco/nulo: 4.6%

Romeu Zema: 4.4%

Pablo Marçal: 3.7%

Ciro Gomes: 3.5%

Ratinho Jr.: 2.5%

Ronaldo Caiado: 1.7%

Eduardo Leite: 1.0%

Cenário 2

Lula: 45.0%

Michele Bolsonaro: 30.4%

Não sabe/branco/nulo: 2.6%

Romeu Zema: 7.2%

Ratinho Jr.: 4.8%

Ronaldo Caiado: 4.0%

Ciro Gomes: 3.9%

Pablo Marçal: 1.3%

Eduardo Leite: 0.9%

Cenário 3