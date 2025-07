Desaprovação de Lula recua levemente, mas continua superior à aprovação, diz AtlasIntel

O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 47,3% dos brasileiros e reprovado por 51,8%, segundo a pesquisa Latam Pulse, do instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta terça-feira, 8. Cerca de 0,9% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na comparação com o levantamento de maio, a desaprovação de Lula teve leve queda 1,9 ponto percentual, dentro da margem de erro.

A aprovação subiu 1,9 ponto percentual. Está é apenas a segunda vez no ano em que a avaliação positiva mostra sinal de recuperação.

O levantamento mostra ainda que a desaprovação está em alta desde outubro de 2024 e segue à frente da aprovação desde novembro do ano passado.

Desaprovação entre as mulheres supera

Estudo revela que, pela primeira vez, mulheres desaprovam mais o governo Lula que os homens, com 52,6% contra 51%, respectivamente.

Apesar dessa diferença, o levantamento aponta uma leve queda na reprovação entre os homens, que já havia superado os 57%.

O grupo com maior percentual de desaprovação é o de jovens de 16 a 24 anos, com 69,4%.

Além disso, os entrevistados de baixa renda, historicamente uma base de apoio relevante para o petista, apresentam os maiores índices de rejeição. A desaprovação chega a 58% entre os que recebem até R$ 2.000 e 56,1% entre os que ganham até R$ 3.000.

A pesquisa também destaca uma maior rejeição entre pessoas com ensino médio (59,2%) e os moradores das regiões Sudeste (52,1%) e Sul (61,3%).

Os evangélicos, um grupo importante para o governo, também mostram elevada desaprovação, com 76,8%. Embora o número seja superior ao observado em pesquisas anteriores, quando a reprovação ultrapassou os 80%, ele ainda se mantém alto.

No Nordeste, no entanto, a aprovação voltou a crescer, alcançando 56,8%, enquanto a desaprovação caiu para 43,1%.

Em termos gerais, a avaliação negativa do governo Lula sofreu uma leve oscilação entre maio e junho. O percentual de brasileiros que consideram a gestão ruim ou péssima caiu de 52,1% para 51,2%, uma redução de 0,9 ponto percentual, dentro da margem de erro.

A avaliação positiva, por sua vez, apresentou uma pequena queda, de 41,9% para 41,6%, também dentro da margem de erro. A avaliação regular aumentou de 6% para 7%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 2.621 brasileiros adultos entre os dias 27 e 30 de junho de 2025 via Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 2 ponto percentual para mais ou para menos.

Criminalidade e corrupção continuam a preocupar brasileiro

A pesquisa revela que a criminalidade e a corrupção continuam sendo as principais preocupações dos brasileiros, mencionadas por 46,8% e 58,1% dos entrevistados, respectivamente.

Desde a operação da Polícia Federal (PF) sobre os desvios de valores nas aposentadorias do Instituto Nacio (INSS), a corrupção aparece com o principal preocupação da população.

A preocupação com a economia e a inflação é citada por 28% dos entrevistados.