Lula e Janja marcam mudança para o Palácio da Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, planejam se mudar para do Palácio da Alvorada quando retornarem da Argentina, sua primeira viagem internacional. A ideia é que o casal saia do hotel onde estão hospedados em Brasília e tenha um novo endereço a partir do dia 25 de janeiro.

— Assim que ele voltar da Argentina ele já deve voltar para o Alvorada — disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em entrevista ao GLOBO.

Lula e Janja visitaram o Alvorada pela primeira vez em 3 de janeiro quando avaliaram as condições do local. De acordo com a primeira-dama, havia infiltrações, janelas quebradas, danos em tapetes e sofás rasgados.

Em 4 de janeiro, Costa visitou a residência oficial. Ao GLOBO, o ministro afirmou ter ficado “assustado” com o estado de conservação palácio que, na descrição dele, mais “parecia um bunker”.

— Ao visitar a casa do presidente, fiquei assustado, porque parecia que não era uma residência presidencial. A sensação era de que parecia um bunker, várias salas com uma bateria de computadores, onde parece que trabalhavam várias pessoas. O ambiente todo estava arrumado não como uma residência do presidente da República, mas sim como se fosse um local de trabalho de combate — disse Costa.

Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro rebateu as acusações de descuidado com o Alvorada. “Durante o mandato do meu marido, preservamos o Palácio da Alvorada respeitando a estrutura que é patrimônio tombado e também o dinheiro do povo brasileiro”, escreveu ela.

Segundo Michelle, as infiltrações são decorrentes das chuvas recentes em Brasília. “O conserto demanda um tratamento especial na manta que está sobre a laje”, justificou.