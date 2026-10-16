Eleições 2026: quando vai ser o debate da Band entre Lula e Flávio Bolsonaro?

RESUMO ＋ O primeiro debate do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) está marcado para domingo, 18 de outubro, às 20h, na Band, em São Paulo. Os dois candidatos confirmaram presença no encontro, que terá cerca de duas horas de duração e será transmitido pela TV, internet e rádio. O confronto ocorrerá uma semana antes da votação, prevista para 25 de outubro. O último debate está programado para o dia 23, na TV Globo.

O primeiro debate do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será neste domingo, 18, às 20h (horário de Brasília), na Band. O encontro acontece nos estúdios da emissora, em São Paulo, uma semana antes da votação, marcada para 25 de outubro.

O debate deve durar cerca de duas horas, com encerramento previsto para as 22h. A data chegou a ser marcada para 11 de outubro, mas a Band remarcou o encontro para o dia 18.

Esse será o primeiro confronto direto entre os dois candidatos na campanha. No primeiro turno, nenhum dos dois compareceu ao debate da emissora, realizado em 23 de agosto.

Lula e Flávio já confirmaram presença?

O atual presidente, Lula, confirmou presença na terça-feira, 13. No mesmo dia, Flávio disse que não iria ao debate, porém, no dia seguinte, 14, voltou atrás e confirmou sua presença por meio de vídeo pela rede social X.

Na ocasião, Flávio disse que estava "brincando" sobre sua ausência e apenas queria se certificar se Lula realmente iria ao evento.

A Band informou que o debate será realizado independentemente da decisão dos candidatos. Pelas regras da emissora, se um dos confirmados faltar, o púlpito dele ficará vazio durante toda a transmissão

Como será o debate da Band?

O formato prevê dois blocos de confronto direto, com tempo livre para os candidatos administrarem as respostas e circularem pelo estúdio.

Também haverá perguntas de jornalistas da Band e dos veículos parceiros: TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo. O programa terá ainda declarações de abertura e considerações finais.

Durante a transmissão, a Sala Digital da Band, em parceria com o Google, fará análises em tempo real sobre a repercussão das falas.

As regras definitivas ainda seriam fechadas com as campanhas e enviadas ao TSE. A concessão de direito de resposta dependerá do andamento do debate. Por isso, detalhes podem mudar até domingo.

Onde assistir ao debate da Band?

A transmissão será em rede nacional e em plataformas como:

TV aberta (Band): pré-debate a partir das 19h30

pré-debate a partir das 19h30 BandNews TV: análises e entradas ao vivo a partir das 18h

análises e entradas ao vivo a partir das 18h YouTube: canal Band Jornalismo, ao vivo a partir das 18h

canal Band Jornalismo, ao vivo a partir das 18h Internet: Band.com.br e aplicativo Bandplay (Android e iOS)

Band.com.br e aplicativo Bandplay (Android e iOS) Rádio: Rádio Bandeirantes e BandNews FM, com transmissão na íntegra

Como foi o debate da Band no primeiro turno?

O encontro de 23 de agosto aconteceu sem Lula e Flávio. Participaram Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão). Romeu Zema (Novo) desistiu e atribuiu a decisão à ausência dos dois líderes.

A Band foi o único grupo de comunicação a realizar um debate presidencial no primeiro turno.

Quais são os próximos compromissos de Lula e Flávio na TV?

A TV Globo fará entrevistas ao vivo, após o Jornal Nacional, conduzidas por Renata Lo Prete. Lula será entrevistado na quinta-feira, 15, e Flávio na sexta, 16.

O último debate antes da votação será na Globo, na sexta-feira, 23, após o Jornal Nacional, com mediação de César Tralli, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.