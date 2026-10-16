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Eleições 2026: quando vai ser o debate da Band entre Lula e Flávio Bolsonaro?

O debate da Band entre Lula e Flávio Bolsonaro será no domingo, 18, às 20h. Candidatos devem falar sobre planos de governos para a eleição de 2026

Debate presidencial: Flávio e Lula têm encontro marcado na Band, dia 18 (Renato Pizzutto/Band/Flickr)

Debate presidencial: Flávio e Lula têm encontro marcado na Band, dia 18 (Renato Pizzutto/Band/Flickr)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08h00.

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RESUMO ＋

O primeiro debate do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) está marcado para domingo, 18 de outubro, às 20h, na Band, em São Paulo. Os dois candidatos confirmaram presença no encontro, que terá cerca de duas horas de duração e será transmitido pela TV, internet e rádio. O confronto ocorrerá uma semana antes da votação, prevista para 25 de outubro. O último debate está programado para o dia 23, na TV Globo.

O primeiro debate do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será neste domingo, 18, às 20h (horário de Brasília), na Band. O encontro acontece nos estúdios da emissora, em São Paulo, uma semana antes da votação, marcada para 25 de outubro.

O debate deve durar cerca de duas horas, com encerramento previsto para as 22h. A data chegou a ser marcada para 11 de outubro, mas a Band remarcou o encontro para o dia 18.

Esse será o primeiro confronto direto entre os dois candidatos na campanha. No primeiro turno, nenhum dos dois compareceu ao debate da emissora, realizado em 23 de agosto.

Lula e Flávio já confirmaram presença?

O atual presidente, Lula, confirmou presença na terça-feira, 13. No mesmo dia, Flávio disse que não iria ao debate, porém, no dia seguinte, 14, voltou atrás e confirmou sua presença por meio de vídeo pela rede social X.

Na ocasião, Flávio disse que estava "brincando" sobre sua ausência e apenas queria se certificar se Lula realmente iria ao evento.

A Band informou que o debate será realizado independentemente da decisão dos candidatos. Pelas regras da emissora, se um dos confirmados faltar, o púlpito dele ficará vazio durante toda a transmissão

Como será o debate da Band?

O formato prevê dois blocos de confronto direto, com tempo livre para os candidatos administrarem as respostas e circularem pelo estúdio.

Também haverá perguntas de jornalistas da Band e dos veículos parceiros: TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo. O programa terá ainda declarações de abertura e considerações finais.

Durante a transmissão, a Sala Digital da Band, em parceria com o Google, fará análises em tempo real sobre a repercussão das falas.

As regras definitivas ainda seriam fechadas com as campanhas e enviadas ao TSE. A concessão de direito de resposta dependerá do andamento do debate. Por isso, detalhes podem mudar até domingo.

Onde assistir ao debate da Band?

A transmissão será em rede nacional e em plataformas como:

  • TV aberta (Band): pré-debate a partir das 19h30
  • BandNews TV: análises e entradas ao vivo a partir das 18h
  • YouTube: canal Band Jornalismo, ao vivo a partir das 18h
  • Internet: Band.com.br e aplicativo Bandplay (Android e iOS)
  • Rádio: Rádio Bandeirantes e BandNews FM, com transmissão na íntegra

Como foi o debate da Band no primeiro turno?

O encontro de 23 de agosto aconteceu sem Lula e Flávio. Participaram Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão). Romeu Zema (Novo) desistiu e atribuiu a decisão à ausência dos dois líderes.

A Band foi o único grupo de comunicação a realizar um debate presidencial no primeiro turno.

Quais são os próximos compromissos de Lula e Flávio na TV?

A TV Globo fará entrevistas ao vivo, após o Jornal Nacional, conduzidas por Renata Lo Prete. Lula será entrevistado na quinta-feira, 15, e Flávio na sexta, 16.

O último debate antes da votação será na Globo, na sexta-feira, 23, após o Jornal Nacional, com mediação de César Tralli, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Perguntas frequentes

Quando será o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na Band? ＋

O debate está marcado para domingo, 18 de outubro de 2026, às 20h (horário de Brasília), nos estúdios da Band, em São Paulo. O encontro deve durar cerca de duas horas, com término previsto para as 22h.

Onde assistir ao debate entre Lula e Flávio Bolsonaro ao vivo? ＋

O debate será transmitido pela Band na TV aberta, pela BandNews TV, pelo canal Band Jornalismo no YouTube, pelo site Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay. Também haverá transmissão pelas rádios Bandeirantes e BandNews FM.

Lula e Flávio Bolsonaro confirmaram presença no debate? ＋

Sim. Lula confirmou participação na terça-feira, 13 de outubro. Flávio Bolsonaro anunciou inicialmente que não compareceria, mas voltou atrás e confirmou presença na quarta-feira, 14, por meio de um vídeo publicado na rede social X.

Como será o formato do debate da Band? ＋

O encontro terá dois blocos de confronto direto, com tempo livre para os candidatos administrarem suas respostas. Também estão previstas perguntas de jornalistas da Band e de veículos parceiros, além de declarações de abertura e considerações finais.

O que acontece se Lula ou Flávio Bolsonaro faltar ao debate? ＋

Segundo as regras anunciadas pela Band, o debate será realizado mesmo que um dos candidatos não compareça. Nesse caso, o púlpito do participante ausente permanecerá vazio durante toda a transmissão.

Lula e Flávio Bolsonaro participaram do debate da Band no primeiro turno? ＋

Não. Os dois candidatos não compareceram ao debate realizado em 23 de agosto. O encontro contou com Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão).

Quando será o último debate entre Lula e Flávio Bolsonaro antes do segundo turno? ＋

O último debate está previsto para sexta-feira, 23 de outubro, após o Jornal Nacional, na TV Globo. O encontro será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação de César Tralli.

Quando será a votação do segundo turno das eleições 2026? ＋

O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para domingo, 25 de outubro de 2026, uma semana após o debate da Band e dois dias depois do encontro previsto na TV Globo.

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