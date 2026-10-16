Eleições 2026: quando vai ser o debate da Band entre Lula e Flávio Bolsonaro?

Debate presidencial: Flávio e Lula têm encontro marcado na Band, dia 18 (Renato Pizzutto/Band/Flickr)
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Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08h00.
O primeiro debate do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) está marcado para domingo, 18 de outubro, às 20h, na Band, em São Paulo. Os dois candidatos confirmaram presença no encontro, que terá cerca de duas horas de duração e será transmitido pela TV, internet e rádio. O confronto ocorrerá uma semana antes da votação, prevista para 25 de outubro. O último debate está programado para o dia 23, na TV Globo.
O primeiro debate do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será neste domingo, 18, às 20h (horário de Brasília), na Band. O encontro acontece nos estúdios da emissora, em São Paulo, uma semana antes da votação, marcada para 25 de outubro.
O debate deve durar cerca de duas horas, com encerramento previsto para as 22h. A data chegou a ser marcada para 11 de outubro, mas a Band remarcou o encontro para o dia 18.
Esse será o primeiro confronto direto entre os dois candidatos na campanha. No primeiro turno, nenhum dos dois compareceu ao debate da emissora, realizado em 23 de agosto.
O atual presidente, Lula, confirmou presença na terça-feira, 13. No mesmo dia, Flávio disse que não iria ao debate, porém, no dia seguinte, 14, voltou atrás e confirmou sua presença por meio de vídeo pela rede social X.
Na ocasião, Flávio disse que estava "brincando" sobre sua ausência e apenas queria se certificar se Lula realmente iria ao evento.
A Band informou que o debate será realizado independentemente da decisão dos candidatos. Pelas regras da emissora, se um dos confirmados faltar, o púlpito dele ficará vazio durante toda a transmissão
O formato prevê dois blocos de confronto direto, com tempo livre para os candidatos administrarem as respostas e circularem pelo estúdio.
Também haverá perguntas de jornalistas da Band e dos veículos parceiros: TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo. O programa terá ainda declarações de abertura e considerações finais.
Durante a transmissão, a Sala Digital da Band, em parceria com o Google, fará análises em tempo real sobre a repercussão das falas.
As regras definitivas ainda seriam fechadas com as campanhas e enviadas ao TSE. A concessão de direito de resposta dependerá do andamento do debate. Por isso, detalhes podem mudar até domingo.
A transmissão será em rede nacional e em plataformas como:
O encontro de 23 de agosto aconteceu sem Lula e Flávio. Participaram Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão). Romeu Zema (Novo) desistiu e atribuiu a decisão à ausência dos dois líderes.
A Band foi o único grupo de comunicação a realizar um debate presidencial no primeiro turno.
A TV Globo fará entrevistas ao vivo, após o Jornal Nacional, conduzidas por Renata Lo Prete. Lula será entrevistado na quinta-feira, 15, e Flávio na sexta, 16.
O último debate antes da votação será na Globo, na sexta-feira, 23, após o Jornal Nacional, com mediação de César Tralli, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.
O debate está marcado para domingo, 18 de outubro de 2026, às 20h (horário de Brasília), nos estúdios da Band, em São Paulo. O encontro deve durar cerca de duas horas, com término previsto para as 22h.
O debate será transmitido pela Band na TV aberta, pela BandNews TV, pelo canal Band Jornalismo no YouTube, pelo site Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay. Também haverá transmissão pelas rádios Bandeirantes e BandNews FM.
Sim. Lula confirmou participação na terça-feira, 13 de outubro. Flávio Bolsonaro anunciou inicialmente que não compareceria, mas voltou atrás e confirmou presença na quarta-feira, 14, por meio de um vídeo publicado na rede social X.
O encontro terá dois blocos de confronto direto, com tempo livre para os candidatos administrarem suas respostas. Também estão previstas perguntas de jornalistas da Band e de veículos parceiros, além de declarações de abertura e considerações finais.
Segundo as regras anunciadas pela Band, o debate será realizado mesmo que um dos candidatos não compareça. Nesse caso, o púlpito do participante ausente permanecerá vazio durante toda a transmissão.
Não. Os dois candidatos não compareceram ao debate realizado em 23 de agosto. O encontro contou com Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão).
O último debate está previsto para sexta-feira, 23 de outubro, após o Jornal Nacional, na TV Globo. O encontro será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação de César Tralli.
O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para domingo, 25 de outubro de 2026, uma semana após o debate da Band e dois dias depois do encontro previsto na TV Globo.