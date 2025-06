Lula diz que Israel precisa parar com 'vitimismo': 'O que está acontecendo em Gaza é genocídio'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta terça-feira, 3, a postura de Israel e o conflito em Gaza. A fala aconteceu em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto. O presidente afirmou que a guerra é um genocídio contra palestinos, e que o governo de Israel "precisa parar com o vitimismo".

— É exatamente por conta do povo judeu sofreu na história que o governo de israel tinha que ter respeito e humanismo com o povo palestino. eles tratam palestinos como povo de segunda classe. (...) E vem dizer que isso é antissemitismo? Precisa parar com esse vitimismo. O que está acontecendo na Faixa de Gaza é um genocídio — declarou Lula.

Mais cedo, a Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou que pelo menos 15 pessoas morreram no sul do território palestino, após disparos israelenses.

— O que está acontecendo em Gaza não é guerra, é um Exército matando mulheres e crianças. Inclusive, gente de Israel, critica que não é uma guerra, é um genocídio — completou o presidente.

No último domingo, o Itamaraty publicou uma nota afirmando que o novo movimento do governo israelense em Gaza contraria o direito internacional. A pasta menciona o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça de 19 de julho de 2024, que "considerou ilícita a contínua presença de Israel no território palestino ocupado e concluiu ter esse país a obrigação de cessar, imediatamente, quaisquer novas atividades em assentamentos e de evacuar todos os seus moradores daquele território".