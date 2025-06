Lula continuar ou Bolsonaro voltar? Pesquisa Quaest revela qual é o 'maior medo' do brasileiro

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 5, revela que a maioria dos eleitores brasileiros rejeita as eventuais candidaturas do Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2026.

O levantamento questionou qual seria o maior medo do brasileiro em 2026: a continuidade de Lula ou o retorno de Bolsonaro. Os resultados mostram que ambos têm índices de rejeição elevados, e que o cenário continua polarizado.

Cerca de 45% dos entrevistados afirmaram que tem mais medo da volta de Bolsonaro, variação positiva de um ponto percentual em relação aos 44% registrados em março. Outros 40% se dizem temerosos com a possibilidade de Lula seguir no poder, uma leve oscilação negativa aos 41% do último levantamento. No entanto, 7% dos entrevistados manifestam medo dos dois, enquanto 3% dizem não ter medo de nenhum dos dois.

Questionados se Lula deve ser candidato à reeleição, 66% dos entrevistados são contra a possibilidade de o presidente buscar um novo mandato, um aumento de quatro pontos percentuais. A rejeição à candidatura do petista é ainda mais acentuada entre os eleitores sem um posicionamento político claro, com 73% dos entrevistados rejeitando sua reeleição.

Inelegível, Bolsonaro se coloca como única opção viável da direita para derrotar Lula em uma eventual disputa. Apesar do posicionamento, 65% acreditam que o ex-presidente deveria abdicar da candidatura e apoiar outro nome. Apenas 26% consideram que ele deveria manter sua candidatura, apesar da inelegibilidade.

Caso Bolsonaro pudesse concorrer, a pesquisa aponta que haveria um empate numérico entre ele e Lula, com ambos alcançando 41% em um segundo turno hipotético.

Lula empata com cinco nomes da direita

A pesquisa também simulou cenários para as eleições de 2026. Os dados mostram que, se as eleições de 2026 fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empataria numericamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível.

O petista também empataria, dentro da margem de erro, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

A pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, também apresentou outros três candidatos: o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) e os governadores Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo). Lula venceria esses três adversários na simulação de segundo turno.