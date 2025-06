Lula empata com Bolsonaro, Tarcísio, Michelle, Ratinho e Leite no 2º turno em 2026, diz Quaest

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 5, mostra que, se as eleições de 2026 fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empataria numericamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível.

O petista também empataria, dentro da margem de erro, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

A pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, também apresentou outros três candidatos: o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) e os governadores Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo). Lula venceria esses três adversários na simulação de segundo turno.

Os dados mostram uma mudança em relação à pesquisa divulgada em março, quando Lula aparecia empatado apenas com Bolsonaro e vencia todos os outros sete adversários testados.

Para o cientista político Felipe Nunes, CEO da Quaest, a alta reprovação, que chegou ao seu pior patamar na pesquisa divulgada nesta semana, está se transformando em rejeição eleitoral pela primeira vez.

"Pela primeira vez, a rejeição ao governo está se transformando em rejeição eleitoral a Lula, alavancando as candidaturas dos potenciais herdeiros de Bolsonaro. O eleitor passou a conhecer melhor nomes como Tarcísio, Ratinho e Zema, e começa a tê-los como opção na eleição presidencial", afirmou.

Na reedição do segundo turno de 2022, Lula e Bolsonaro aparecem com 41% das intenções de voto cada. Contra Tarcísio, o petista fica numericamente à frente, com 41% contra 40% do governador paulista, empate técnico.

O levantamento mostra que Lula teria vantagem de 2 pontos percentuais contra Ratinho (40% a 38%), de 4 pontos contra Michelle (43% a 39%) e Eduardo Leite (40% a 36%). Nesses três cenários, a pesquisa aponta um empate técnico, no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os melhores desempenhos de Lula são contra Zema, com vantagem de 9 pontos, e contra Eduardo e Caiado, com 10 pontos à frente dos adversários.

Intenção de voto para Presidente - 2º turno | Cenários estimulados

Cen. 1 Lula x Bolsonaro

Lula (PT): 41%

Jair Bolsonaro (PL): 41%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Cen. 2 Lula x Tarcísio

Lula (PT): 41%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 40%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Cen. 3 - Lula x Michelle

Lula (PT): 43%

Michelle Bolsonaro (PL): 39%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Cen. 4 - Lula x Ratinho Jr.

Lula (PT): 40%

Ratinho Júnior (PSD): 38%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Cen. 5 Lula x Leite

Lula (PT): 40%

Eduardo Leite (PSD): 36%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Cen. 6 - Lula x Eduardo

Lula (PT): 44%

Eduardo Bolsonaro (PL): 34%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Cen. 7 - Lula x Zema

Lula (PT): 42%

Romeu Zema (Novo): 33%

Indecisos: 6%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Cen. 8 - Lula x Caiado