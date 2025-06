Em Paris, Lula diz que mundo precisa estar preparado para combater extrema direita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o mundo precisa estar preparado para evitar o avanço da extrema direita "nazista, fascista, negacionista".

Ao lado de ministros e parlamentares brasileiros, Lula discursou em um encontro com a comunidade brasileira em Paris, na França, e afirmou que a democracia deve ser levada "muito a sério":

— Se a gente não tomar cuidado e levar democracia muito a sério, a gente está arriscado a perder tudo que a gente construiu na democracia que nós aprendemos a construir depois da Segunda Guerra Mundial. Estejam preparados porque há uma corrente no mundo de uma extrema direita nazista, fascista, negacionista, que nega as instituições, que nega política, sindicatos, cultura. Só tem um discurso: aqui na Europa, contra imigração e contra corrupção, não tem dois discursos. E isso está ganhando corpo em muitos países.

Lula também citou nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro ao afirmar que em algum momento o capitão reformado será julgado por sua conduta durante a pandemia de covid-19 no Brasil. O presidente também citou que Bolsonaro não acredita nas mudanças climáticas e dos seus riscos para o futuro da humanidade:

— No Brasil, Bolsonaro, haverá um dia em que ele será julgado como criminoso por não respeitar a ciência e permitir que no Brasil morressem mais de 700 mil pessoas de covid quando ele orientava as pessoas a tomarem remédio que cientificamente não servia para combater a covid, quando fazia discurso para que as pessoas não tomassem vacina porque fazia virar gay, virar mulher, virar jacaré. Na questão da doença e também na questão do clima, eles não acreditam que mundo está com problema, que estamos vivendo crise climática capaz de colocar a humanidade em risco.