Rejeição à candidatura de Lula em 2026 aumenta para 66%, diz pesquisa Quaest

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 5, mostra que a rejeição à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em 2026 aumentou para 66%. Esse percentual representa um crescimento em relação aos 62% registrados em março e 52% em janeiro.

Apenas 32% dos entrevistados apoiam a ideia de Lula se candidatar à reeleição, uma queda em relação aos 35% de apoio registrados em março. A pesquisa revela que a oposição à candidatura do presidente se mantém majoritária, especialmente entre os eleitores que não se alinham ao PT.

No grupo mais à esquerda, porém não lulista, 61% apoiam a candidatura de Lula, enquanto 37% são contra. Quando analisados os números de acordo com o apoio ao PT, os lulistas/petistas mostram grande apoio à candidatura do presidente, com 84% a favor e apenas 15% contra.

Em contraste, entre os que se consideram sem posicionamento político, o número de opositores à reeleição de Lula sobe para 73%, enquanto 22% apoiam.

No espectro mais à direita, a rejeição é ainda mais forte, com 95% contra e apenas 5% a favor. Entre os bolsonaristas, 95% se dizem contrários à candidatura de Lula, enquanto apenas 5% apoiam.

Lula empata contra principais adversários

A pesquisa também simulou cenários para as eleições de 2026. Os dados mostram que, se as eleições de 2026 fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empataria numericamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível.

O petista também empataria, dentro da margem de erro, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

A pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, também apresentou outros três candidatos: o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) e os governadores Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo). Lula venceria esses três adversários na simulação de segundo turno.