Síria dá a Lula 90% dos votos, maior percentual do 2º turno no exterior até agora

Nove em cada dez brasileiros que votaram na Síria escolheram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. O petista recebeu 106 votos, contra 11 do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo o boletim de urna de Damasco divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os números são parciais e refletem apenas os boletins de urna já divulgados no exterior. Os votos depositados no Brasil só começam a ser divulgados a partir das 17h, pelo horário de Brasília, e a eleição será definida pela totalização nacional.

Considerando os 117 votos válidos, Lula ficou com 90,6% e Flávio Bolsonaro, com 9,4%. É o maior percentual de um candidato entre os países com boletins já divulgados neste segundo turno.

O comparecimento foi baixo. Dos 775 eleitores aptos a votar na Síria, 119 foram às urnas, o equivalente a 15,4%. Não houve votos em branco, e dois foram anulados.

Como foi a votação na Síria

Eleitores aptos: 775

Comparecimento: 119

Lula: 106 votos (90,60% dos votos válidos)

Flávio Bolsonaro: 11 votos (9,40% dos votos válidos)

Votos em branco: nenhum

Votos nulos: dois

Os percentuais foram calculados sobre os votos válidos, considerando apenas a soma dos votos de Lula e Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos ficaram fora do denominador.

O resultado em Damasco praticamente repete o de 4 de outubro. No primeiro turno, Lula recebeu 97 votos na Síria, o equivalente a 89,81% dos válidos, quando a disputa ainda incluía outros candidatos. Flávio Bolsonaro teve sete votos, ou 6,48%.

Entre um turno e outro, os dois candidatos ganharam eleitores no país. Lula somou nove votos a mais, e Flávio Bolsonaro, quatro.

Entre os cinco países árabes com boletins já divulgados, Lula lidera em três: Síria, Kuwait e Arábia Saudita. Flávio Bolsonaro vence no Catar e nos Emirados Árabes Unidos.

Kuwait: Lula recebeu 62 votos (78,48%) no boletim da Cidade do Kuwait, contra 17 de Flávio Bolsonaro (21,52%). No primeiro turno, o petista havia somado 54 votos.

Lula recebeu 62 votos (78,48%) no boletim da Cidade do Kuwait, contra 17 de Flávio Bolsonaro (21,52%). No primeiro turno, o petista havia somado 54 votos. Arábia Saudita: Lula recebeu 49 votos (61,25%) no boletim de Riade, contra 31 de Flávio Bolsonaro (38,75%). No primeiro turno, o petista havia somado 52 votos.

Lula recebeu 49 votos (61,25%) no boletim de Riade, contra 31 de Flávio Bolsonaro (38,75%). No primeiro turno, o petista havia somado 52 votos. Catar: Flávio Bolsonaro recebeu 195 votos (55,08%) no boletim de Doha, contra 159 de Lula (44,92%). No primeiro turno, o candidato do PL havia somado 173 votos.

Flávio Bolsonaro recebeu 195 votos (55,08%) no boletim de Doha, contra 159 de Lula (44,92%). No primeiro turno, o candidato do PL havia somado 173 votos. Emirados Árabes Unidos: Flávio Bolsonaro recebeu 772 votos (54,56%) nos cinco boletins de Abu Dhabi, contra 643 de Lula (45,44%). No primeiro turno, o candidato do PL havia somado 659 votos.

Apesar de vencer em mais países, Lula fica atrás na soma dos votos árabes. Como Catar e Emirados têm colégios eleitorais maiores, Flávio Bolsonaro acumula 1.026 votos nos cinco países, contra 1.019 do petista, uma diferença de sete votos.

Nenhum dos cinco países mudou de vencedor em relação ao primeiro turno.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.