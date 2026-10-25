Síria dá a Lula 90% dos votos, maior percentual do 2º turno no exterior até agora

Eleições 2026: No primeiro turno, Lula recebeu 97 votos na Síria, o equivalente a 89,81% dos válidos, quando a disputa ainda incluía outros candidatos. (Renato Pizzutto/Band)
Repórter de Mercados
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 11h53.
Nove em cada dez brasileiros que votaram na Síria escolheram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. O petista recebeu 106 votos, contra 11 do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo o boletim de urna de Damasco divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os números são parciais e refletem apenas os boletins de urna já divulgados no exterior. Os votos depositados no Brasil só começam a ser divulgados a partir das 17h, pelo horário de Brasília, e a eleição será definida pela totalização nacional.
Considerando os 117 votos válidos, Lula ficou com 90,6% e Flávio Bolsonaro, com 9,4%. É o maior percentual de um candidato entre os países com boletins já divulgados neste segundo turno.
O comparecimento foi baixo. Dos 775 eleitores aptos a votar na Síria, 119 foram às urnas, o equivalente a 15,4%. Não houve votos em branco, e dois foram anulados.
Os percentuais foram calculados sobre os votos válidos, considerando apenas a soma dos votos de Lula e Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos ficaram fora do denominador.
O resultado em Damasco praticamente repete o de 4 de outubro. No primeiro turno, Lula recebeu 97 votos na Síria, o equivalente a 89,81% dos válidos, quando a disputa ainda incluía outros candidatos. Flávio Bolsonaro teve sete votos, ou 6,48%.
Entre um turno e outro, os dois candidatos ganharam eleitores no país. Lula somou nove votos a mais, e Flávio Bolsonaro, quatro.
Entre os cinco países árabes com boletins já divulgados, Lula lidera em três: Síria, Kuwait e Arábia Saudita. Flávio Bolsonaro vence no Catar e nos Emirados Árabes Unidos.
Apesar de vencer em mais países, Lula fica atrás na soma dos votos árabes. Como Catar e Emirados têm colégios eleitorais maiores, Flávio Bolsonaro acumula 1.026 votos nos cinco países, contra 1.019 do petista, uma diferença de sete votos.
Nenhum dos cinco países mudou de vencedor em relação ao primeiro turno.
Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.
O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.
No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.
Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.