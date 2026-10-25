Vai ter pesquisa de boca de urna no segundo turno das eleições 2026? Entenda

RESUMO ＋ Não haverá pesquisas de boca de urna no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, neste domingo (25), quando Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) disputam a Presidência. A ausência desse tipo de levantamento é explicada pela rapidez da apuração oficial, pelo horário unificado de votação, das 8h às 17h pelo horário de Brasília, e pelo alto custo de realização das pesquisas. A prática já vinha perdendo espaço entre os institutos: o Datafolha não faz boca de urna para eleições presidenciais desde 1998. Os resultados oficiais poderão ser acompanhados em tempo real, com dados do TSE, na página do UOL.

Quem acompanhar o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 neste domingo, 25, não encontrará um elemento que durante anos fez parte da cobertura eleitoral: a pesquisa de boca de urna. Não haverá levantamentos desse tipo para a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

A principal explicação está na velocidade da apuração oficial. Desde 2022, a votação acontece das 8h às 17h pelo horário de Brasília em todo o país. Com o encerramento unificado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, à medida que os votos são totalizados.

Isso reduz o tempo em que uma pesquisa de boca de urna conseguiria oferecer informações relevantes antes da divulgação dos números oficiais. Como o levantamento só pode ser publicado após o encerramento da votação, a apuração da Justiça Eleitoral pode avançar rapidamente e diminuir sua utilidade.

O que é uma pesquisa de boca de urna?

A pesquisa de boca de urna é um levantamento realizado com eleitores depois que eles deixam o local de votação. Os entrevistadores perguntam em quem a pessoa votou e, a partir das respostas de milhares de eleitores, os institutos fazem uma projeção do resultado.

O processo, porém, exige uma grande operação. É preciso mobilizar entrevistadores, coletar respostas, organizar os dados, realizar os cálculos estatísticos e preparar a divulgação em poucas horas.

Com a apuração oficial cada vez mais rápida, os institutos enfrentam uma questão de custo-benefício: vale a pena investir em uma estrutura tão grande para produzir uma estimativa que pode perder sua utilidade poucos minutos depois?

Por que a apuração oficial é mais rápida?

Assim que a votação termina, as urnas eletrônicas emitem os chamados Boletins de Urna, que registram os votos de cada seção eleitoral. Os dados são encaminhados aos sistemas da Justiça Eleitoral para a totalização.

O horário unificado de votação, adotado desde 2022, contribui para acelerar esse processo. Como todas as seções eleitorais seguem o horário de Brasília, a votação termina simultaneamente em todo o país, inclusive em regiões que seguem outros fusos horários.

Nas eleições deste domingo, a votação ocorre das 8h às 17h, e a divulgação dos resultados oficiais pode começar a partir do encerramento. Assim, em vez de depender de entrevistas com uma amostra de eleitores, o público pode acompanhar a contagem dos votos efetivamente registrados nas urnas.

A boca de urna já estava desaparecendo antes de 2022

O recuo desse tipo de pesquisa não começou com a adoção do horário unificado. O Datafolha, por exemplo, deixou de realizar levantamentos de boca de urna para eleições presidenciais em 1998.

Um dos últimos exemplos de grande repercussão ocorreu em 2018. Naquele ano, o então Ibope foi o único grande instituto a divulgar uma pesquisa nacional de boca de urna no segundo turno da eleição presidencial.

O levantamento entrevistou 30 mil eleitores e projetou 56% dos votos para Jair Bolsonaro e 44% para Fernando Haddad. O resultado oficial foi de 55,13% para Bolsonaro e 44,87% para Haddad.

Pesquisa de boca de urna é crime eleitoral?

Apesar de terem o mesmo nome, a pesquisa de boca de urna e o crime eleitoral de boca de urna são coisas diferentes.

A pesquisa é um levantamento estatístico realizado com eleitores depois que eles votam. Já o crime eleitoral está relacionado à tentativa de influenciar a escolha dos eleitores no dia da votação.

Pedir votos, distribuir propaganda eleitoral ou abordar pessoas para tentar convencê-las a votar em determinado candidato são condutas proibidas no dia da eleição e podem caracterizar infrações eleitorais.