Lula confirma Paulo Pimenta como novo líder do governo na Câmara

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta segunda-feira, 13, a nomeação do deputado Paulo Pimenta (PT) como o líder do governo na Câmara. A mudança integra a reorganização da articulação política do governo federal no Congresso Nacional.

Pimenta assume o posto anteriormente ocupado por José Guimarães (PT-CE), que passa a comandar a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela interlocução entre o Executivo e o Legislativo. A troca ocorre em um momento de ajuste na estrutura de articulação política do governo.

Em publicação nas redes sociais, Lula destacou o papel da base aliada na aprovação de pautas. Segundo ele, a decisão ainda será publicada no Diário Oficial.

"Recebi hoje em meu gabinete o deputado federal José Guimarães, que está assumindo a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República em substituição à companheira Gleisi Hoffmann. Seu lugar na liderança do governo na Câmara dos Deputados será ocupado pelo deputado e ex-ministro Paulo Pimenta", declarou o presidente Lula.

E acrescentou: "A articulação política de nosso governo tem sido fundamental para várias conquistas do povo brasileiro. E, com Guimarães e Pimenta em seus novos postos, seguirá sendo muito bem conduzida".

Quem é Paulo Pimenta?

Paulo Pimenta ocupou o cargo de ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência no início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas deixou a função no começo do ano passado, quando foi substituído por Sidônio Palmeira. A mudança ocorreu durante uma reestruturação da área de comunicação do governo federal.

O deputado acumula experiência no Legislativo, onde exerce seu sexto mandato como deputado federal. Pimenta já liderou a bancada do Partido dos Trabalhadores por dois anos consecutivos, entre 2018 e 2019, além de ter ocupado posições em comissões estratégicas do Congresso Nacional.

Entre os cargos exercidos, estão a presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial (CDHM), colegiados com atuação em temas orçamentários e de políticas públicas. Mais recentemente, o parlamentar integrou a articulação do governo ao liderar a bancada na CPMI do INSS.

Recebi hoje em meu gabinete o deputado federal José Guimarães, que está assumindo a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República em substituição à companheira Gleisi Hoffmann. Seu lugar na liderança do governo na Câmara dos Deputados será ocupado pelo… pic.twitter.com/NiDfJpP86U — Lula (@LulaOficial) April 13, 2026

Cenário de reorganização

José Guimarães foi anunciado como novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) no fim de semana, após a saída de Gleisi Hoffmann. A troca ocorreu em função do prazo de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral.

O período de desincompatibilização determina que ministros deixem seus cargos até seis meses antes das eleições, caso pretendam disputar o pleito. A medida busca evitar o uso da estrutura pública em campanhas eleitorais.

Guimarães deve tomar posse nesta terça-feira, 14, e ficará à frente da articulação política do governo com o Congresso Nacional. A Secretaria de Relações Institucionais é responsável pela interlocução entre o Executivo e o Legislativo, função estratégica para a tramitação de projetos.

Segundo o novo ministro, a permanência no cargo está prevista até o final deste ano. Em caso de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Guimarães afirmou que "o futuro a Deus pertence".