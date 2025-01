Lula comunica demissão de Pimenta, e Sidônio assume comunicação do governo nos próximos dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou com Paulo Pimenta sua saída do comando da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República. O último dia de Pimenta no cargo será na quarta-feira, quando o governo realizará um ato para lembrar os dois anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro.

O ministro se afastará da pasta a partir de quinta-feira, dia 9. Pimenta entrará em férias e, ao retornar, discutirá com Lula sobre seu futuro no governo. O acerto foi sacramentado durante conversa no Palácio do Planalto, na manhã desta terça-feira, 7.

O publicitário Sidônio Palmeira assumirá o comando da Secom na próxima semana, provavelmente na terça-feira. Pimenta estará presente na posse e tem mantido contato diário com o marqueteiro sobre as responsabilidades da pasta.

A equipe de Sidônio já iniciou a transição desde segunda-feira. Integrantes da nova gestão estão familiarizando-se com os trabalhos da secretaria nesta semana.

“Estamos fazendo uma transição com Sidônio, para que a partir da semana que vem ele possa assumir a tarefa de ser novo ministro da Secom. Nosso compromisso maior é com o projeto do presidente Lula, e ninguém mais do que eu quer que ele tenha êxito e sucesso no trabalho que ele vai desenvolver aqui”, declarou Pimenta ao jornal O Globo.

Futuro de Paulo Pimenta no governo

Lula ainda não decidiu o destino de Paulo Pimenta. Entre as possibilidades estão torná-lo líder do governo na Câmara, substituindo o deputado José Guimarães (PT-CE), ou colocá-lo na Secretaria-Geral da Presidência, hoje liderada por Márcio Macêdo. Questionado, Pimenta afirmou:

“Minha relação com o presidente é de lealdade, confiança e amizade, e solicitei que pudesse manter uma programação já definida com minha família, de tirar alguns dias de férias. Só a partir do meu retorno o presidente vai definir minha nova tarefa.”

Nova estratégia de comunicação para o governo

A troca na Secom faz parte de uma estratégia de Lula para aprimorar a comunicação na segunda metade do mandato. O presidente busca retomar o contato diário com um marqueteiro, como fazia em gestões anteriores com João Santana e Duda Mendonça.

Com perfil estratégico, Sidônio Palmeira já comandou campanhas vitoriosas na Bahia, como as de Jaques Wagner e Rui Costa entre 2006 e 2018. Palmeira e Lula desenvolveram forte sinergia durante a disputada campanha de 2022, quando o publicitário atuou como marqueteiro do presidente.