Paraná Pesquisas: Lula é desaprovado por 50,6% e aprovado por 46,4%

A aprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra estabilidade pelo terceiro mês consecutivo, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 29.

O levantamento mostrou que 50,6% dos brasileiros desaprovam a gestão petista, 46,4% aprovam e 2,9% não sabem ou não responderam.

Na comparação com o levantamento anterior, a aprovação teve uma oscilação positiva de 0,6 ponto percentual, enquanto a reprovação recuou 0,3 ponto percentual.

As variações ocorreram dentro da margem de erro do levantamento.

Entre os grupos demográficos, Lula tem maior aprovação entre mulheres, pessoas com mais de 60 anos e com até o ensino fundamental completo.

Os piores índices de reprovação são registrados entre homens, pessoas entre 25 e 44 anos e com ensino superior completo.

Na avaliação do governo, 33,4% classificam a administração como "ótima" ou "boa", 41,7% como "ruim" ou "péssima", e 23,4% consideram "regular". Outros 1,4% não souberam ou preferiram não responder.

A avaliação também se manteve estável na comparação com o mês anterior.

O levantamento foi realizado com 2.080 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.