O levantamento do instituto de pesquisa Gerp, divulgado nesta sexta-feira, 17, simulou diversos cenários para a eleição presidencial de 2026. Os dados indicam que, se o pleito fosse hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) figuram como alguns dos nomes mais competitivos.

O influenciador Pablo Marçal e o cantor sertanejo Gusttavo Lima também foram testados, assim como o deputado federal Eduardo Bolsonaro e os governadores Romeu Zema, Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado

Nos quatro cenários simulados, Lula lidera em três, mas perde para Bolsonaro na única simulação em que o nome do ex-presidente foi testado. Inelegível até 2030, Bolsonaro não poderá disputar a próxima eleição.

No primeiro cenário, o petista aparece com 28% das intenções de voto, contra 34% de Bolsonaro. Pablo Marçal tem 6%, o cantor Gusttavo Lima, 5%, e Zema, 5%. Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado não passam de 2% cada.

Nos outros cenários, Lula tem o melhor desempenho no cenário em que o deputado Eduardo Bolsonaro é o representante do campo bolsonarista. O presidente aparece com 30%, enquanto Eduardo tem 13%. Marçal tem 11%, e os demais nomes testados não passam de 10% cada.

Em uma simulação em que Tarcísio de Freitas seja o candidato de Bolsonaro, ele aparece com 14% das intenções de voto, contra 29% de Lula. O nome com o melhor desempenho contra o petista é o de Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama tem 23% das intenções de voto, contra 29% de Lula.

A Gerp também fez uma pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista com os nomes.

Nesse cenário, Bolsonaro lidera com 15%, e Lula aparece na sequência, com 14%. Os dois estão tecnicamente empatados segundo a margem de erro da pesquisa. Gusttavo Lima aparece com 2%, Marçal, 1%, e Tarcísio, 1%. Cerca de 66% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 15 de janeiro de 2025, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%.

Cenário 1

Bolsonaro: 34%

34% Lula: 28%

28% Pablo Marçal: 6%

6% Gusttavo Lima: 5%

5% Romeu Zema: 4%

4% Ratinho Jr: 2%

2% Ronaldo Caiado: 1%

1% Nenhum deles: 8%

8% Não sabe/Não respondeu: 12%

Cenário 2

Lula: 29%

29% Tarcísio de Freitas: 14%

14% Pablo Marçal: 11%

11% Gusttavo Lima: 9%

9% Ratinho Jr: 5%

5% Romeu Zema: 4%

4% Ronaldo Caiado: 3%

3% Nenhum deles: 12%

12% Não sabe/Não respondeu: 14%

Cenário 3

Lula: 29%

29% Michele Bolsonaro: 23%

23% Pablo Marçal: 8%

8% Gusttavo Lima: 7%

7% Romeu Zema: 5%

5% Ratinho Jr: 4%

4% Ronaldo Caiado: 3%

3% Nenhum deles: 11%

11% Não sabe/Não respondeu: 9%

Cenário 4

Lula: 30%

30% Eduardo Bolsonaro: 13%

13% Pablo Marçal: 11%

11% Gusttavo Lima: 8%

8% Romeu Zema: 7%

7% Ratinho Jr: 6%

6% Ronaldo Caiado: 4%

4% Nenhum deles: 11%

11% Não sabe/Não respondeu: 10%

Candidato que não votaria de jeito nenhum para presidente da República

Lula: 47%

47% Bolsonaro: 37%

37% Eduardo Bolsonaro: 21%

21% Michele Bolsonaro: 20%

20% Gusttavo Lima: 18%

18% Pablo Marçal: 16%

16% Ratinho Jr: 14%

14% Romeu Zema: 10%

10% Ronaldo Caiado: 10%

10% Tarcísio de Freitas: 9%

9% Poderia votar em qualquer um deles: 1%

1% Não votaria em nenhum deles: 2%

2% Não sabe/Não respondeu: 6%

Pesquisa espontânea para presidente em 2026