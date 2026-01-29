Mesmo sem renovação, VLI investirá R$ 1,2 bi na Ferrovia Centro-Atlântica

Pelo quarto ano consecutivo, a VLI prevê investir mais de R$ 1 bilhão na Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), mesmo sem a renovação da concessão ainda concluída.

O plano da companhia para 2026 prevê aportes de cerca de R$ 1,2 bilhão, com foco em manutenção da via permanente, material rodante e outras melhorias operacionais e de segurança.

O total acumulado entre 2023 e 2026 alcança R$ 4,8 bilhões, reforçando o compromisso da VLI com uma das malhas ferroviárias mais extensas do país, que atravessa regiões estratégicas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

Segundo a empresa, os investimentos seguem como parte da estratégia de modernização da FCA, responsável por conectar Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Bahia e São Paulo aos principais corredores de exportação e centros consumidores do Brasil.

“O investimento contínuo reafirma nosso compromisso com os clientes, com as comunidades ao longo da ferrovia e com a eficiência da operação”, afirmou Fábio Marchiori, CEO da VLI. Desde 2014, a companhia já soma mais de R$ 17 bilhões investidos na FCA.

Renovação pode destravar R$ 30 bilhões e 15 mil empregos

A expectativa da VLI é que, com a renovação da concessão, seja possível dar início a um novo ciclo de investimentos que pode superar os R$ 30 bilhões.

O projeto prevê um aumento de mais de 40% na capacidade de transporte da FCA, com impacto direto em setores como agronegócio, indústria, siderurgia e construção civil.

Além da ampliação logística, o plano inclui centenas de obras de mobilidade urbana nas cidades atendidas pela malha, o que, segundo a empresa, pode gerar mais de 15 mil postos de trabalho ao longo do contrato.

A proposta de prorrogação também prevê novos modelos operacionais, como o chamamento público previsto para abril no trecho conhecido como Corredor Minas-Rio — uma via estratégica para a exportação mineral.

Sustentabilidade e integração logística

A FCA é considerada peça-chave na logística nacional e funciona como alternativa mais eficiente e sustentável ao transporte rodoviário. A ferrovia escoa grãos, combustíveis, minério de ferro e produtos siderúrgicos, contribuindo para a redução de custos logísticos e emissões de gases de efeito estufa.

A VLI também mantém projetos socioambientais associados à operação da FCA, como o programa Estação de Memórias, voltado à preservação do patrimônio ferroviário, e o Novo Trilho, que promove a destinação correta de resíduos e geração de renda.

Enquanto discute a renovação da FCA com o governo federal, a VLI mantém uma agenda de expansão que inclui aportes de R$ 2 bilhões em um novo terminal ferroviário em Santos e a avaliação de participação em futuros leilões de ferrovias como Ferrogrão, Fico, Fiol e EF-118.