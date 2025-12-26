Litoral Norte de SP terá alerta máximo para temporais na próxima semana

Quem for passar a virada de ano no litoral norte de São Paulo vai precisar se preparar para a chuva. Segundo o monitoramento da Defesa Civil, a partir do dia 27 a região terá um alerta máximo para temporais.

Em razão das chuvas, o Governo de São Paulo está mobilizando um gabinete de crise a partir da próxima segunda-feira, 29, para coordenar ações de prevenção e atendimento de municípios diante da previsão e da possível ocorrência de chuvas fortes no estado durante o feriado de Ano Novo.

A decisão foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas em reunião nesta sexta-feira, 26, no Palácio dos Bandeirantes, com prefeitos de 284 municípios.

Veja a previsão do tempo para os últimos dias do ano

Entre os dias 27 e 28 de dezembro devem registrar chuvas dentro da normalidade para o período.

Entre os dias 29 e 30 de dezembro, há risco de fortes temporais, com acumulados previstos entre 20 e 50 milímetros por dia, ventos fortes no momento da chuva, trovoadas e eventual granizo, especialmente nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva e Registro.

No dia 31, a previsão indica muito calor e tempo abafado, com pancadas de chuva típicas da estação.

A partir do dia 1º de janeiro, o avanço de uma nova frente fria deve concentrar atenção na faixa leste do estado, incluindo o Vale do Ribeira e a região de Registro, com acumulados de até 60 milímetros, avançando posteriormente para a Baixada Santista.

No dia 2, o Litoral Norte entra em alerta máximo, com previsão de chuvas expressivas, acumulados de até 100 milímetros e ocorrência de rajadas de vento.

No dia 3, o Litoral Norte permanece em alerta, com aumento da precipitação também no oeste do estado. Para o dia 4, a previsão indica chuvas entre 50 e 100 milímetros no interior, além da Região Metropolitana de São Paulo e do litoral, com o retorno do feriado marcado por aumento da chuva, ventos, chances de granizo no interior e trovoadas.

O que fazer em caso de enchentes e deslizamentos?

Durante a reunião, a Defesa Civil orientou os municípios a executarem seus planos de contingência, que incluem a publicação de avisos de risco ao Sistema Estadual, a comunicação de risco por meio de redes sociais e imprensa, a emissão de alertas à população, a prontidão das equipes locais para implementação das ações previstas e a realização de vistorias preventivas e emergenciais.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil mantém operação ininterrupta, 24 horas por dia, sete dias por semana, com atuação integrada entre os órgãos estaduais, monitoramento constante das condições climáticas e emissão de alertas à população e às prefeituras.

Como parte da preparação para o período, o Fundo Social de São Paulo também permanece de prontidão para eventual envio de ajuda humanitária, em atuação conjunta com a Defesa Civil. O apoio inclui o fornecimento de cestas básicas, kits de limpeza, kits de higiene, kits dormitório, lona plástica, fita de isolamento, telhas e água mineral, conforme a necessidade de cada localidade.

Com Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo