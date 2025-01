Linhas 1-Azul do Metrô e 7-Rubi da CPTM operam com velocidade reduzida em SP

A linha 1-Azul do Metrô de SP está operando com velocidade reduzida na manhã desta quinta-feira, 29. A falha foi detectada às 06h26 em um equipamento da estação Ana Rosa, que faz ligação com a linha 2-Verde. O problema está interferindo no intervalo dos trens em todas as estações da linha.

A situação já impactou a circulação na Linha 3-Vermelha, que também está com a velocidade da operação reduzida. Neste momento, todas as linhas estão em processo de normalização.

Linha 7-Rubi com problema

Também nesta manhã, os usuários da Linha 7-Rubi estão demorando mais para percorrer o trecho. Uma falha no trem na estação Francisco Morato resultou em um intervalo maior em toda a operação. Neste momento, funcionários da CPTM estão recolhendo o vagão com problemas para normalizar o serviço na via.