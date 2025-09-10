Brasil

Linha 4-Amarela segue com lendidão após descarrilamento partir trem ao meio

Passageiros da Linha 4-Amarela ainda sofrem com atrasos na manhã desta quarta-feira, 10; o incidente não deixou feridos

ViaQuatro: trem da Linha 4-Amarela descarrila e se parte ao meio na manhã de 9 de setembro de 2025. (Reprodução/X)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 06h33.

Última atualização em 10 de setembro de 2025 às 06h36.

A Linha 4-Amarela segue com lentidão na manhã desta quarta-feira, 10, como reflexo do descarrilamento que partiu um trem ao meio entre as estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, em São Paulo, na última terça-feira.

Segundo a ViaQuatro, que administra a via, nove ônibus exclusivos da concessionária estão disponíveis para atender o trecho entre o Terminal Vila Sônia e Taboão da Serra, em operação estendida até São Paulo-Morumbi.

Às 18h39 de terça-feira, quase nove horas após o incidente, as equipes começaram os trabalhos para a retirada da composição. A linha sofreu com atrasos durante todo o dia e uma operação especial foi montada para atender os passageiros impactados pela ocorrência.

De acordo com a empresa, não houve feridos da ocorrência.

Entenda o que aconteceu

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram os momentos logo após o descarrilamento, que ocorreu às 09h59. As imagens mostram quando os passageiros de um dos vagões observam a outra parte do trem completamente separada da composição.

O Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), da SPTrans, foi acionado por volta das 10h15, para realizar o transporte dos usuários entre as estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e Paulista-Pernambucanas.

Já as 11h30, a ViaQuatro informou que o serviço de ônibus estendeu a operação até a Estação São Paulo Morumbi.

