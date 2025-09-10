Linha 4-Amarela segue com lendidão após descarrilamento partir trem ao meio

A Linha 4-Amarela segue com lentidão na manhã desta quarta-feira, 10, como reflexo do descarrilamento que partiu um trem ao meio entre as estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, em São Paulo, na última terça-feira.

Segundo a ViaQuatro, que administra a via, nove ônibus exclusivos da concessionária estão disponíveis para atender o trecho entre o Terminal Vila Sônia e Taboão da Serra, em operação estendida até São Paulo-Morumbi.

Às 18h39 de terça-feira, quase nove horas após o incidente, as equipes começaram os trabalhos para a retirada da composição. A linha sofreu com atrasos durante todo o dia e uma operação especial foi montada para atender os passageiros impactados pela ocorrência.

De acordo com a empresa, não houve feridos da ocorrência.

Entenda o que aconteceu

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram os momentos logo após o descarrilamento, que ocorreu às 09h59. As imagens mostram quando os passageiros de um dos vagões observam a outra parte do trem completamente separada da composição.

Novas imagens e relatos de passageiros do trem descarrilado na Linha 4-Amarela De acordo com relato de um passageiro que estava no trem no momento do acidente, ninguém se feriu gravemente. Felizmente não havia pessoas em pé na área onde a mola se rompeu, já que todos estavam… pic.twitter.com/r4jEm4mSot — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) September 9, 2025

O Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), da SPTrans, foi acionado por volta das 10h15, para realizar o transporte dos usuários entre as estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e Paulista-Pernambucanas.

Um trem descarrilhou e partiu ao meio na Linha 4 - Amarela na manhã de hoje. Mais uma situação em que a concessionária ViaQuatro coloca em risco a segurança dos usuários. Enviei para a Secretaria de Parcerias e Investimentos um requerimento de informação sobre o acidente e… pic.twitter.com/WuopVfeXl2 — Paula Nunes da Bancada Feminista (@panunes_) September 9, 2025

Já as 11h30, a ViaQuatro informou que o serviço de ônibus estendeu a operação até a Estação São Paulo Morumbi.