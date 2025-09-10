Para Ricardo Almeida, a vida começa depois dos 40 anos de carreira

Desfile Ricardo Almeida: tons terrosos e mistura de tecidos (Ricardo Almeida/Divulgação)
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14h49.
Última atualização em 10 de setembro de 2025 às 15h10.
Em 2023, Ricardo Almeida completou 40 anos de carreira prometendo mudanças. No ano passado, o alfaiate mais reconhecido do país apresentou um novo conceito em sua marca, em um evento na sua loja recém-inaugurada da Cidade Matarazzo, em São Paulo, com produtos de ainda maior qualidade, força no segmento feminino e incorporação do laboratório criativo RA2.
Ontem, dia 9 de setembro, também em seu showroom, Almeida mostrou mais uma etapa dessa transformação, ainda mais acentuada, desta vez com um desfile de 40 looks e apresentação do conceito de um novo logotipo. As peças trouxeram uma visão mais contemporânea da marca, com modelagens mais soltas, mistura de linho, lã e algodão, cartela de cores com base em tons terrosos. A EXAME Casual esteve lá.
O desfile reuniu amigos da marca, como o ator Reynaldo Gianecchini, e imprensa. Nas cadeiras reservadas aos convidados estava uma folha de papel com a explicação da nova fase da marca com a apresentação do logotipo “Pilares”, símbolo dos oito fundamentos que traduzem os valores da Ricardo Almeida. São eles, segundo a marca:
O compromisso inegociável com a qualidade: excelência é o alicerce que nos sustenta e faz parte da nossa identidade;
Olhar que transforma pessoas: nosso olhar percorre pessoas e propósitos com escuta, respeito e intenção. Valorizamos quem constrói, veste e caminha conosco;
Identidade atemporal: criamos com a medida exata do eterno. Nossa moda não segue tendência. Tem ritmo próprio, vive o presente com a certeza do futuro e a força do passado;
Passado como impulso: o passado nos ancora e nos impulsiona. Nosso legado está na forma como transformamos o que já sabemos em algo novo;
Vanguardismo como propósito: traçamos caminhos originais. O novo que propomos nasce de um olhar afiado e de uma sensibilidade que antecipa o tempo. Não esperamos pelo futuro, nós o desenhamos;
Exclusividade na medida: valorizamos a individualidade e a tratamos como um diferencial que cria desejo e valor;
Não é sobre status, é sobre essência: nossa sofisticação é percebida no silêncio. Criamos para os que reconhecem o extraordinário, sem que ele precise ser anunciado;
Criamos arte em forma de roupa: nossas coleções são como galerias vivas que traduzem visão, história e estilo, provocam sensações e revelam mundos.
Essa é, provavelmente, a maior mudança que Ricardo Almeida já fez em sua marca. As peças de agora apresentadas se destacavam pela versatilidade. O styling do evento, que contou com a parceria do stylist Pedro Salles, abordou amarrações de gravatas, pochetes e faixas de smoking, sempre na mesma cor e textura do tecido, criando mais camadas e volumes.
O desfile evidenciou peças que traduzem um olhar atualizado da marca, entre uma a estética avant-garde e o legado que a consolidou como referência nacional em moda. A aposta foi valorizar os tecidos, em que a lã divide espaço com matérias-primas ligadas à terra.
O algodão e linho, clássicos da camisaria social e casual, apareceram em camisetas básicas, paletós, gravatas, calças e overcoats, leves e longos. A cartela de cores tinha como base os tons terrosos, do dark brown ao off-white, passando por chocolate, argila, camelo e bege, complementados por nuances de tons de areia, azul claro e cinzas frios.
As peças mais ousadas eram da RA2, uma linha nova da marca, feita com criações assinadas por Ricardo Almeida em parceria com seus filhos, Ricardinho e Arthur, e com Gabriel Pascolato. Uma novidade foi a apresentação de chinelos e sandálias, com recortes, tiras e cadarços autênticos.
Ricardo Almeida sempre procurou referências de fora para compor sua moda. Mas com essa coleção ele dá um passo além em sua excelência na alfaiataria.