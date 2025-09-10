Para Ricardo Almeida, a vida começa depois dos 40 anos de carreira

Em 2023, Ricardo Almeida completou 40 anos de carreira prometendo mudanças. No ano passado, o alfaiate mais reconhecido do país apresentou um novo conceito em sua marca, em um evento na sua loja recém-inaugurada da Cidade Matarazzo, em São Paulo, com produtos de ainda maior qualidade, força no segmento feminino e incorporação do laboratório criativo RA2.

Ontem, dia 9 de setembro, também em seu showroom, Almeida mostrou mais uma etapa dessa transformação, ainda mais acentuada, desta vez com um desfile de 40 looks e apresentação do conceito de um novo logotipo. As peças trouxeram uma visão mais contemporânea da marca, com modelagens mais soltas, mistura de linho, lã e algodão, cartela de cores com base em tons terrosos. A EXAME Casual esteve lá.

O desfile reuniu amigos da marca, como o ator Reynaldo Gianecchini, e imprensa. Nas cadeiras reservadas aos convidados estava uma folha de papel com a explicação da nova fase da marca com a apresentação do logotipo “Pilares”, símbolo dos oito fundamentos que traduzem os valores da Ricardo Almeida. São eles, segundo a marca:

O compromisso inegociável com a qualidade: excelência é o alicerce que nos sustenta e faz parte da nossa identidade;

Olhar que transforma pessoas: nosso olhar percorre pessoas e propósitos com escuta, respeito e intenção. Valorizamos quem constrói, veste e caminha conosco;

Identidade atemporal: criamos com a medida exata do eterno. Nossa moda não segue tendência. Tem ritmo próprio, vive o presente com a certeza do futuro e a força do passado;

Passado como impulso: o passado nos ancora e nos impulsiona. Nosso legado está na forma como transformamos o que já sabemos em algo novo;

Vanguardismo como propósito: traçamos caminhos originais. O novo que propomos nasce de um olhar afiado e de uma sensibilidade que antecipa o tempo. Não esperamos pelo futuro, nós o desenhamos;

Exclusividade na medida: valorizamos a individualidade e a tratamos como um diferencial que cria desejo e valor;

Não é sobre status, é sobre essência: nossa sofisticação é percebida no silêncio. Criamos para os que reconhecem o extraordinário, sem que ele precise ser anunciado;

Criamos arte em forma de roupa: nossas coleções são como galerias vivas que traduzem visão, história e estilo, provocam sensações e revelam mundos.

Nova coleção: feminino ganha força (Ricardo Almeida/Divulgação)

Essa é, provavelmente, a maior mudança que Ricardo Almeida já fez em sua marca. As peças de agora apresentadas se destacavam pela versatilidade. O styling do evento, que contou com a parceria do stylist Pedro Salles, abordou amarrações de gravatas, pochetes e faixas de smoking, sempre na mesma cor e textura do tecido, criando mais camadas e volumes.

O desfile evidenciou peças que traduzem um olhar atualizado da marca, entre uma a estética avant-garde e o legado que a consolidou como referência nacional em moda. A aposta foi valorizar os tecidos, em que a lã divide espaço com matérias-primas ligadas à terra.

O algodão e linho, clássicos da camisaria social e casual, apareceram em camisetas básicas, paletós, gravatas, calças e overcoats, leves e longos. A cartela de cores tinha como base os tons terrosos, do dark brown ao off-white, passando por chocolate, argila, camelo e bege, complementados por nuances de tons de areia, azul claro e cinzas frios.

As peças mais ousadas eram da RA2, uma linha nova da marca, feita com criações assinadas por Ricardo Almeida em parceria com seus filhos, Ricardinho e Arthur, e com Gabriel Pascolato. Uma novidade foi a apresentação de chinelos e sandálias, com recortes, tiras e cadarços autênticos.

Ricardo Almeida sempre procurou referências de fora para compor sua moda. Mas com essa coleção ele dá um passo além em sua excelência na alfaiataria.