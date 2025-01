Linha 1-Azul do Metrô de SP volta a operar normalmente nesta segunda

A Linha 1 - Azul do Metrô de SP voltou a operar normalmente nesta segunda-feira, 27. O trecho entre as estações Tucuruvi e Jardim São Paulo-Ayrton Senna estava paralisado desde a última sexta-feira, 24, devido à tempestade que atingiu a cidade e alagou a estação Jardim São Paulo. Agora, todas as estações estão funcionando.

Com os estragos causados na estação durante a forte chuva depois que a água invadiu a plataforma e deixou passageiros ilhados, abrigados em cima do corrimão para se proteger do volume e altura das águas que entraram no local, as equipes de manutenção do metrô passaram o fim de semana trabalhando na manutenção da linha. Durante esse período o transporte de passageiros no trecho entre as três estações fechadas e a estação Santana, que operava normalmente, era feito por meio de ônibus da operação PAESE.

