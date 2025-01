Chuva deve continuar em SP nesta semana; veja previsão do tempo

Depois da tempestade histórica de sexta-feira, 24, que alagou diversas vias importantes de SP, paralisando metrôs e trens, a chuva forte deverá voltar a São Paulo nessa semana. Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) coloca o estado paulista em classificação de "perigo".

Esse alerta do Inmet para São Paulo dura até a manhã desta segunda, com possibilidade de chuva entre 30mm e 100mm no acumulado em 24 horas. Vale lembrar que na última sexta, o volume de água alcançou 120mm em apenas três horas. Já na previsão do Climatempo, as chuvas mais intensas no estado devem acontecer principalmente entre quarta e quinta-feira dessa semana, enquanto na terça a possibilidade de pancadas.

Gabinete de crise

Em decorrência desta previsão do tempo, a Defesa Civil informou que montará um gabinete de crise no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) para coordenar eventuais medias que precisem ser tomadas a partir da chuva prevista para segunda, 27 e terça, 28.

Junto com Defesa Civil, empresas reguladoras de serviços públicos, representantes de concessionárias de abastecimento de água e energia também estarão neste gabinete.

Orientações de segurança

Caso seja necessário, a tecnologia Cell Broadcast, usada pela primeira vez na última sexta-feira, quando moradores de SP receberam o "alerta severo" para as chuvas, será usada novamente para enviar alertas de emergência diretamente aos celulares.

Esses alertas são enviados de forma automática e gratuita para celulares que estiverem em locais que a Defesa Civil considera como de risco.