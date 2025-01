Defesa Civil de SP emite alerta "severo" devido às fortes chuvas que atingem a cidade nesta sexta

A forte chuva que atingiu São Paulo na tarde desta sexta-feira, 24, fez com que a Defesa Civil decretasse estado de atenção para alagamentos para toda a cidade. Às 15h57, o órgão enviou uma notificação para os paulistanos indicando "alerta severo", sinalizando para as rajadas de ventos, risco de alagamentos e queda de granizo, pedindo para os moradores de manterem em locais seguros.

De acordo com o Centro de Gerenciamento (CGE), a chuva tem potencial para transbordamento de rios e córregos. As próximas horas seguem com tempo instável.

Metrô atingido

A chuva forte também afetou linhas do metrô. Nas redes sociais, internautas compartilham imagens da estação Jardim São Paulo, na linha 1 - Azul, que foi tomada pela água nas plataformas. Outras linhas também foram afetadas. A Linha 8-Diamante está paralisada devido aos alagamentos na região da Barra Funda.

Ainda na Linha 1 - Azul, a operação está comprometida, com os trens circulando entre Jabaquara e Santana, mas inoperante no restante do trajeto que termina no Tucuruvi.

A operação na Linha 12-Safira está funcionando de forma parcial, devido a problemas técnicos no sistema de energia. Os trens não estão circulando entre as estações São Miguel Paulista e Comendador Ermelino.

Danos pela cidade

O Shopping Center Norte, no bairro da Vila Guilherme, teve o telhado danificado e foi tomado pela água.

Shopping Center Norte, na Zona Norte de SP... ... chuva na capital foi algo como há tempo não via. pic.twitter.com/Z0gZJZQz8O — Vessoni (@Vessoni) January 24, 2025

No cruzamento da Avenida Rebouças com a Rua Henrique Schaumann, no bairro de Pinheiros, Zona Oeste, motoristas ficaram ilhados.

Outro ponto de Pinheiro que ficou alagado foi o Beco do Batman, ponto turístico do bairro boêmio.

Falta de energia

A Enel publicou seu último boletim às 16h30 de hoje, informando que 157.244 residencias estavam sem luz na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Esse número representa 1,90% de todos que dependem do sistema da empresa.

Chuva deve continuar

O aniversário de São Paulo, amanhã, 25 de janeiro, deve ser marcado também por pancadas de chuva e calor menos intenso em comparação aos dias anteriores.

Previsão para o fim de semana

Sábado (25/1) : durante a manhã e início da tarde, espera-se sol predominante. No entanto, a partir do meio da tarde, pancadas de chuva fortes são previstas em diversas áreas da capital e na Grande São Paulo. As temperaturas devem variar entre 21°C e 33°C

Domingo (26/1) : a chegada de uma frente fria deve aumentar o risco de temporais, com chuvas moderadas a fortes ao longo do dia. As temperaturas devem oscilar entre 21°C e 28°C

O que diz o metrô

O metrô de São Paulo se manifestou sobre a operação desta sexta-feira. Veja a nota na íntegra:

Em razão das fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de São Paulo, as estações Tucuruvi e Jardim São Paulo - Ayrton Senna, da Linha 1-Azul, estão isoladas desde às 15h55 por conta do alto volume de água que impede a utilização do local.

O atendimento aos passageiros no trecho está sendo realizado por ônibus gratuitos do sistema Paese, que circulam entre as estações Tucuruvi e Jardim São Paulo - Ayrton Senna. O Metrô pede desculpa pelo transtorno causado e trabalha com suas equipes de manutenção para normalizar a circulação na linha.

Em atualização