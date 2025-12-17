Lula demite ministro do Turismo para atender deputados do União Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira, 17, a demissão do ministro do Turismo, Celso Sabino. A decisão foi tomada após negociação com a bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados por causa da desfiliação de Sabino da sigla.

O anúncio foi feito em reunião ministerial fechada. A informação, no entanto, foi confirmada à EXAME por duas fontes. A tendência é que a sigla emplaque no cargo Gustavo Feliciano, que já foi secretário de Turismo da Paraíba e é filho do deputado Damião Feliciano (União Brasil-PB).

O parlamentar é uma das principais lideranças da ala governista do União Brasil na Câmara, que representa pouco mais de 20 deputados da bancada, que tem ao todo 59 membros na Câmara.

Rompimento parcial

Sabino foi expulso do partido em 8 de dezembro após a sigla decidir desembarcar do governo federal. A lógica, no entanto, não serviu para os ministros Waldez Góes (Integração Nacional) e Frederico Siqueira Filho (Comunicações) por serem apadrinhados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Na data da expulsão, o então ministro escreveu nas redes sociais que a expulsão ocorreu pelo fato de ele se manter no governo e por "ajudar o Pará". Deputado federal pelo Pará, Sabino tem planos de concorrer a uma vaga ao Senado em 2026 na chapa com o governador Helder Barbalho (MDB).

De acordo com interlocutores, Lula já teria sinalizado a Sabino que o apoiaria na disputa. Em 2022, Lula venceu a disputa presidencial no Pará com 54% dos votos.