Grupo Pátria vence leilão do bloco de R$ 15 bi de saneamento de Pernambuco

O Grupo Pátria venceu nesta quinta-feira, 18, o leilão do maior bloco de saneamento do estado de Pernambuco. O certame ocorreu na B3, a sede da Bolsa de Valores de São Paulo.

O grupo ofereceu 5% de desconto na tarifa e outorga de R$ 720 milhões. Venceria o leilão quem oferecesse a menor tarifa, combinado com o maior valor de outorga.

O desconto ofertado sobre a estrutura tarifária de referência máximo é de 5%, enquanto o valor mínimo de outorga era de R$ 87 milhões.

O lote Pajeú inclui inclui 150 cidades (entre elas a capital) e Fernando de Noronha, com R$ 15,4 bilhões em investimentos previstos.

Também participaram da disputa a Aegea e os consórcio entre BRK e Acciona e outro da Cymi com a Vinci Partners.

Os dois blocos somados preveem R$ 19 bilhões em obras.

A concessão será parcial dos serviços de água e esgoto e dos serviços complementares nos municípios.

A Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) continuará prestando os serviços de produção de água (captação ao tratamento de água).

Os serviços de esgotamento sanitário na Região Metropolitana do Recife e no município de Goiana estão fora do escopo.

A previsão do governo estadual é que 9,5 milhões de pessoas serão beneficiadas em contratos de 35 anos de duração.

A disputa está entre os 27 leilões previstos para ocorrer até o fim de 2026 e somam R$ 88 bilhões em investimentos no saneamento em busca da universalização.

Acciona e BRK vencem bloco 2

O outro bloco, o Sertão, que reúne 24 cidades, com investimentos de R$ 2,9 bilhões foi vencido pelo consórcio entre Acciona e a BRK.

A empresa foi a única que apresentou proposta para esse grupo, com desconto da tarifa de 5%.

Tarifa social

A concessão prevê ainda a garantia da tarifa social para 580 mil residências no Estado, beneficiando 1,6 milhão de pessoas, com desconto de 50% para famílias com renda per capita de até ½ salário mínimo, inscritas no Cadúnico e/ou BPC e residenciais da Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida ou programa similar.

O projeto foi estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com apoio do Ministério das Cidades e da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SEPPI).