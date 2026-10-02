Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL) estão empatados na liderança da corrida pelas duas cadeiras do Paraná no Senado, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 2.

No primeiro cenário consolidado, que considera todos os concorrentes, o ex-procurador registra 21% das intenções de voto, enquanto Curi e Barros têm 19%. Como a margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais, os três estão tecnicamente empatados.

Quem também está empatada com Curi e Barros é a candidata Gleisi Hoffmann (PT), com 16%, e que, por sua vez, está tecnicamente empatada com Cristina Graeml (PSD), que registra 12% das intenções de voto.

Entre os demais nomes, Dr. Rosinha (PT) tem 7%. Os candidatos Karen Guerreiro (Missão), Joaquim do MLB (UP) e Marcelo Marcelino (PCO) não superaram 1%. Votos nulos e brancos representam 2%, enquanto os indecisos são 3%.

Como a eleição renovará duas cadeiras majoritárias, o eleitor tem o direito de escolher dois candidatos distintos. Na extração exclusiva da primeira preferência de voto, Deltan lidera isoladamente com 26%, seguido por Curi e Gleisi, que empatam com 21%, e Barros com 18%.

A disputa pela segunda vaga apresenta uma reconfiguração da escolha do eleitorado paranaense, pulverizando as intenções. Neste extrato secundário, Filipe Barros avança para 20% e assume a ponta, acompanhado de perto por Curi, que registra 18%.

Ainda na rodada de segunda escolha, Deltan e Cristina Graeml anotam 15% cada, evidenciando divisão do campo conservador. Gleisi atinge 11%, seguida por Dr. Rosinha com 10%. Outros nomes somam 4%, nulos e brancos chegam a 3%, e os que não sabem ou não responderam somam 4%, indicando alto grau de decisão.

Cenário sem Dallagnol

O instituto também simulou um segundo cenário legislativo sem a presença de Deltan Dallagnol. Neste quadro consolidado, Filipe Barros assume a liderança com 25%, em empate técnico com Alexandre Curi, que atinge a marca de 22%.

Gleisi marca 18%, e Cristina Graeml passa a registrar 16%. Dr. Rosinha pontua com 7%, Karen Guerreiro com 2% e os demais não pontuaram. Os indecisos saltam para 6%, enquanto os votos brancos e nulos são 4%.

Ao observar o desdobramento deste cenário específico, Barros e Curi polarizam a preferência inicial dos eleitores, com 27% e 26% no primeiro voto, respectivamente. No extrato do segundo voto, Barros mantém a dianteira, marcando 22%, e Curi registra 19%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 28 de setembro e 01 de outubro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por entidade não informada no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo PR-04002/2026.