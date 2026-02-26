Leilão da Receita Federal em SP: saiba como participar

A Receita Federal realiza em março, em São Paulo, um leilão com itens apreendidos ou abandonados. São 223 lotes com valor a partir de R$ 50. Os interessados podem enviar as propostas entre 9 e 12 de março.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão, que será realizado virtualmente. Os interessados podem fazer os lances a partir das 10h do dia 13 de março.

Após arrematar os lotes, eles têm 30 dias para retirar a mercadoria. A Receita Federal reforça que não se responsabiliza pelo envio dos itens e que pessoas físicas não podem revender os bens.

A mesma regra que regula a revenda é válida para alguns bens adquiridos por pessoas jurídicas.

Como participar

Para participar dos leilões, é preciso realizar o cadastro no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) com a conta Gov.Br. Serão aceitos apenas usuários cuja segurança da conta esteja no nível prata ou ouro.

Após acessar a área logada, é preciso entrar na aba "Sistema de Leilão Eletrônico".

No dia do leilão, o pagamento dos lotes arrematados deve ser realizado por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). A Receita Federal reforça que o pagamento nunca deve ser feito para conta de terceiros.

A listagem completa dos itens que serão leiloados já está disponível. A relação mostra os lotes e seus valores.

As propostas podem ser enviadas entre às 8h do dia 9 de março e às 21h do dia 12 de março.

Quais mercadorias serão leiloadas?

Os lotes oferecem mercadorias que variam desde alimentos até itens eletrônicos.

Entre as ofertas estão:

Joias e pedras preciosas;

Ovos de chocolate;

Latas para envasar alimentos;

Smartphones;

Notebooks;

Itens para computadores;

Relógios;

Perfumes;

Livros;

Utensílios domésticos;

Brinquedos.

Como ver as mercadorias?

Além das descrições online, os lotes também estão disponíveis para visitação.

Os interessados podem avaliar entre os dias 2 e 11 de março nas seguintes cidades de São Paulo:

Araraquara;

Campinas;

Bauru;

Guarulhos;

Taubaté;

São Paulo;

Guarujá;

Santos;

Barueri;

Suzano;

Sorocaba;

Santo André;

São Bernardo do Campo.

Os endereços e horários de cada cidade estão disponíveis no edital, assim como os contatos para agendar as visitas.