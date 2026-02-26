Leilão da Receita Federal em SP: saiba como participar

Leilão conta com lotes a partir de R$ 50 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 06h30.
A Receita Federal realiza em março, em São Paulo, um leilão com itens apreendidos ou abandonados. São 223 lotes com valor a partir de R$ 50. Os interessados podem enviar as propostas entre 9 e 12 de março.
Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão, que será realizado virtualmente. Os interessados podem fazer os lances a partir das 10h do dia 13 de março.
Após arrematar os lotes, eles têm 30 dias para retirar a mercadoria. A Receita Federal reforça que não se responsabiliza pelo envio dos itens e que pessoas físicas não podem revender os bens.
A mesma regra que regula a revenda é válida para alguns bens adquiridos por pessoas jurídicas.
Para participar dos leilões, é preciso realizar o cadastro no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) com a conta Gov.Br. Serão aceitos apenas usuários cuja segurança da conta esteja no nível prata ou ouro.
Após acessar a área logada, é preciso entrar na aba "Sistema de Leilão Eletrônico".
No dia do leilão, o pagamento dos lotes arrematados deve ser realizado por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). A Receita Federal reforça que o pagamento nunca deve ser feito para conta de terceiros.
A listagem completa dos itens que serão leiloados já está disponível. A relação mostra os lotes e seus valores.
As propostas podem ser enviadas entre às 8h do dia 9 de março e às 21h do dia 12 de março.
Os lotes oferecem mercadorias que variam desde alimentos até itens eletrônicos.Entre as ofertas estão:
Além das descrições online, os lotes também estão disponíveis para visitação.
Os interessados podem avaliar entre os dias 2 e 11 de março nas seguintes cidades de São Paulo:
Os endereços e horários de cada cidade estão disponíveis no edital, assim como os contatos para agendar as visitas.