Trump diz que monitora segundo turno da eleição presidencial no Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 25, que está monitorando as eleições no Brasil, mas não declarou apoio a nenhum candidato.

"Não quero entrar nesse assunto, mas estamos monitorando", disse o americano ao ser questionado se acompanha a votação e se apoia o senador Flávio Bolsonaro (PL) ou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Trump evita declarar apoio direto no segundo turno

Antes do primeiro turno, Trump afirmou que as eleições no Brasil "são muito importantes". "O Brasil é um país muito importante, um grande país, as pessoas no Brasil são fantásticas, é uma eleição muito importante", disse Trump a jornalistas ao sair da Casa Branca na ocasião.

O americano também elogiou a rapidez da apuração do primeiro turno e usou o resultado para voltar a criticar o sistema eleitoral americano.

Avaliação sobre o resultado das urnas

Trump também afirmou que Flávio Bolsonaro teve uma grande vitória no primeiro turno, mas previu um segundo turno acirrado. "Acho que vai ser uma eleição muito apertada. Acho que o Brasil será muito apertado. Bem, é uma grande vitória — apertada, mas uma vitória muito, muito grande. Impressionante, na verdade”, afirmou.