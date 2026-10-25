Nunes Marques diz que TSE já registrou 138 ocorrências eleitorais no 2º turno

RESUMO ＋ Kassio Nunes Marques, presidente do TSE, registrou 138 ocorrências eleitorais no segundo turno de 2026, incluindo tentativas de violação do sigilo do voto, propaganda irregular, boca de urna e compra de votos. O ministro informou que 900 urnas eletrônicas foram substituídas e destacou o uso do e-Título e do chatbot para orientar os eleitores. Também ressaltou a iniciativa Seu Voto Importa, voltada ao transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e de populações tradicionais.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, apresentou neste domingo, 25, um balanço das eleições de 2026 e afirmou que foram registradas 138 ocorrências eleitorais até o fechamento desta matéria.

Entre os casos contabilizados, estão 40 tentativas de violação do sigilo do voto, 19 ocorrências de propaganda irregular, 16 de boca de urna e três de compra de votos.

Segundo o ministro, os órgãos de segurança pública atuam de forma coordenada com a Justiça Eleitoral em todo o país para garantir a tranquilidade do pleito e o livre exercício do voto. Durante o pronunciamento, Nunes Marques também agradeceu aos profissionais envolvidos na organização das eleições e destacou a visita do presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara dos Deputados ao TSE, como um gesto de apoio institucional à Justiça Eleitoral.

As eleições brasileiras tiveram início ainda no sábado, 24, quando os primeiros eleitores começaram a votar na Nova Zelândia, às 16h, pelo horário de Brasília, em razão da diferença de fuso horário. Desde então, o TSE acompanha, em conjunto com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), o funcionamento dos locais de votação, as filas, as condições climáticas e as ocorrências policiais.

Substituição de urnas

De acordo com o balanço, 900 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas, o equivalente a 0,18% do total de equipamentos informado pelo ministro. A Justiça Eleitoral ainda dispõe de 48.815 urnas de contingência para eventuais substituições.

Nunes Marques afirmou que, até o momento do pronunciamento, não havia registro de votação em cédulas de papel em nenhuma seção eleitoral. Segundo ele, a evolução dos equipamentos tem mantido esse procedimento como uma alternativa de contingência, sem necessidade de utilização neste pleito.

e-Título e atendimento digital

O presidente do TSE também destacou o uso do e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral que permite consultar o local de votação, justificar a ausência e auxiliar na identificação do eleitor perante a mesa receptora.

Segundo os números apresentados até o meio-dia, foram registradas mais de 400 mil emissões do e-Título e cerca de 2,5 milhões de justificativas de ausência. O ministro ressaltou que, nesta eleição, a ferramenta pôde ser utilizada de maneira inédita no próprio dia da votação.

Outro destaque foi o chatbot da Justiça Eleitoral, que respondeu a mais de 585 mil perguntas nos dois dias anteriores ao balanço, conforme informado pelo presidente do TSE. Para Nunes Marques, as ferramentas têm se mostrado eficazes para ampliar o acesso dos eleitores às informações necessárias durante o pleito.

Transporte de eleitores

O ministro também ressaltou a iniciativa nacional Seu Voto Importa, voltada à garantia do acesso aos locais de votação. A ação prioriza pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, temporária ou permanente, além de populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas.

Até o momento do balanço, haviam sido deferidos 2.518 pedidos de transporte. Nunes Marques informou, ainda, que os dados referentes às populações indígenas e quilombolas no segundo turno estavam em fase de consolidação.

Como referência, o presidente do TSE citou os números do primeiro turno, quando foram transportadas 7.419 pessoas pertencentes aos povos originários, 2.629 integrantes de comunidades quilombolas e 95 pessoas de comunidades ribeirinhas.

O ministro ainda reforçou o trabalho de monitoramento e coordenação da Justiça Eleitoral para identificar eventuais problemas e buscar soluções preventivas durante a votação.