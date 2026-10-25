Nunes Marques diz que TSE já registrou 138 ocorrências eleitorais no 2º turno

O ministro falou com a imprensa sobre o balanço do 2º turno das eleições até o presente momento (Fellipe Sampaio/SCO/STF/Divulgação)
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Publicado em 25 de outubro de 2026 às 14h52.
Kassio Nunes Marques, presidente do TSE, registrou 138 ocorrências eleitorais no segundo turno de 2026, incluindo tentativas de violação do sigilo do voto, propaganda irregular, boca de urna e compra de votos. O ministro informou que 900 urnas eletrônicas foram substituídas e destacou o uso do e-Título e do chatbot para orientar os eleitores. Também ressaltou a iniciativa Seu Voto Importa, voltada ao transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e de populações tradicionais.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, apresentou neste domingo, 25, um balanço das eleições de 2026 e afirmou que foram registradas 138 ocorrências eleitorais até o fechamento desta matéria.
Entre os casos contabilizados, estão 40 tentativas de violação do sigilo do voto, 19 ocorrências de propaganda irregular, 16 de boca de urna e três de compra de votos.
Segundo o ministro, os órgãos de segurança pública atuam de forma coordenada com a Justiça Eleitoral em todo o país para garantir a tranquilidade do pleito e o livre exercício do voto. Durante o pronunciamento, Nunes Marques também agradeceu aos profissionais envolvidos na organização das eleições e destacou a visita do presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara dos Deputados ao TSE, como um gesto de apoio institucional à Justiça Eleitoral.
As eleições brasileiras tiveram início ainda no sábado, 24, quando os primeiros eleitores começaram a votar na Nova Zelândia, às 16h, pelo horário de Brasília, em razão da diferença de fuso horário. Desde então, o TSE acompanha, em conjunto com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), o funcionamento dos locais de votação, as filas, as condições climáticas e as ocorrências policiais.
De acordo com o balanço, 900 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas, o equivalente a 0,18% do total de equipamentos informado pelo ministro. A Justiça Eleitoral ainda dispõe de 48.815 urnas de contingência para eventuais substituições.
Nunes Marques afirmou que, até o momento do pronunciamento, não havia registro de votação em cédulas de papel em nenhuma seção eleitoral. Segundo ele, a evolução dos equipamentos tem mantido esse procedimento como uma alternativa de contingência, sem necessidade de utilização neste pleito.
O presidente do TSE também destacou o uso do e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral que permite consultar o local de votação, justificar a ausência e auxiliar na identificação do eleitor perante a mesa receptora.
Segundo os números apresentados até o meio-dia, foram registradas mais de 400 mil emissões do e-Título e cerca de 2,5 milhões de justificativas de ausência. O ministro ressaltou que, nesta eleição, a ferramenta pôde ser utilizada de maneira inédita no próprio dia da votação.
Outro destaque foi o chatbot da Justiça Eleitoral, que respondeu a mais de 585 mil perguntas nos dois dias anteriores ao balanço, conforme informado pelo presidente do TSE. Para Nunes Marques, as ferramentas têm se mostrado eficazes para ampliar o acesso dos eleitores às informações necessárias durante o pleito.
O ministro também ressaltou a iniciativa nacional Seu Voto Importa, voltada à garantia do acesso aos locais de votação. A ação prioriza pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, temporária ou permanente, além de populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas.
Até o momento do balanço, haviam sido deferidos 2.518 pedidos de transporte. Nunes Marques informou, ainda, que os dados referentes às populações indígenas e quilombolas no segundo turno estavam em fase de consolidação.
Como referência, o presidente do TSE citou os números do primeiro turno, quando foram transportadas 7.419 pessoas pertencentes aos povos originários, 2.629 integrantes de comunidades quilombolas e 95 pessoas de comunidades ribeirinhas.
O ministro ainda reforçou o trabalho de monitoramento e coordenação da Justiça Eleitoral para identificar eventuais problemas e buscar soluções preventivas durante a votação.
Segundo o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, foram registradas 138 ocorrências até o momento do balanço, incluindo tentativas de violação do sigilo do voto, propaganda irregular, boca de urna e compra de votos.
De acordo com Nunes Marques, 900 urnas eletrônicas foram substituídas, o equivalente a 0,18% do total informado no pronunciamento. A Justiça Eleitoral ainda contava com 48.815 urnas de contingência.
Até o momento do pronunciamento, não havia registro de votação em cédulas de papel em nenhuma seção eleitoral, segundo o presidente do TSE.
O aplicativo auxilia os eleitores na consulta aos locais de votação, na justificativa de ausência e na identificação perante a mesa receptora. Segundo Nunes Marques, a ferramenta pôde ser utilizada de maneira inédita no próprio dia da eleição.
É uma ação nacional da Justiça Eleitoral voltada ao transporte de eleitores, com prioridade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e integrantes de populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas.
Até o momento do balanço, haviam sido deferidos 2.518 pedidos de transporte. Os dados do segundo turno referentes às populações indígenas e quilombolas ainda estavam em fase de consolidação.