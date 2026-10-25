Eleições 2026: quase empatados no primeiro turno, candidatos ao governo do RN votam no 2º turno

Allyson Bezerra, candidato do partido União Brasil, e Carlos Eduardo Xavier, o Cadu de Lula, candidato do Partido dos Trabalhadores, votaram neste domingo no segundo turno para o Governo do Rio Grande do Norte. Segundo a Justiça Eleitoral, 2.660.565 eleitores estão aptos a votar. No primeiro turno, Allyson teve 36,94% dos votos válidos, ante 36,16% de Cadu.

Os candidatos ao Governo do Rio Grande do Norte participaram da votação neste domingo, segundo turno das eleições de 2026. A disputa estadual está entre Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT).

De acordo com a Justiça Eleitoral, 2.660.565 eleitores estão aptos a votar no estado neste segundo turno.

O estado teve uma das eleições mais apertadas da primeiro turno. Allyson terminou com 36,94% dos votos válidos, contra 36,16% de Cadu.

Allyson vota em Mossoró e destaca discurso de mudança

O candidato do União Brasil, Allyson Bezerra, votou por volta das 9h no Colégio Universo Uno, em Mossoró.

Após registrar seu voto, o candidato afirmou estar confiante no resultado e reforçou o discurso adotado ao longo da campanha.

"Nesse momento nós temos milhares de pessoas no Rio Grande do Norte empenhadas em mudar o nosso estado. Eu acredito hoje que o povo potiguar dará o voto de mudança. O voto hoje é em respeito às vítimas que estão precisando de uma cirurgia eletiva e que o estado não tem", declarou.

Allyson chega ao segundo turno após liderar a disputa no primeiro turno e aposta no apoio conquistado no interior do estado para chegar ao governo potiguar.

Cadu de Lula vota em Natal e exalta campanha

Pelo lado do Partido dos Trabalhadores, Carlos Eduardo Xavier, mais conhecido como Cadu de Lula, votou por volta das 11h no Colégio Marista, localizado na Zona Sul de Natal.

O candidato demonstrou otimismo com o desempenho nas urnas e destacou a ligação da candidatura com o projeto político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.