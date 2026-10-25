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SPTrans diz que recebeu ordem para operar 100% dos ônibus a menos de 12 horas do 2º turno

Empresa afirma que comunicou as concessionárias 22 minutos após ser notificada pelo TRE-SP

SPTrans nas eleições: empresa diz que recebeu ordem do TRE (ARQUIVO/Agência Brasil)

SPTrans nas eleições: empresa diz que recebeu ordem do TRE (ARQUIVO/Agência Brasil)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 14h47.

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A SPTrans afirma que recebeu às 13h10 de sábado, 24, a determinação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para colocar 100% da frota de ônibus municipais em circulação neste domingo, 25, dia do segundo turno das eleições de 2026. Segundo a empresa, a notificação chegou com menos de 12 horas de antecedência em relação ao início da operação.

Em comunicado, a SPTrans informou que, às 13h32, 22 minutos após receber a determinação, comunicou às concessionárias responsáveis pelos 32 lotes operacionais da cidade para que adotassem as medidas necessárias ao cumprimento da ordem.

SPTrans aponta dificuldades para ampliar frota de ônibus

Segundo a empresa, a mudança exigiu uma reorganização imediata das escalas, jornadas e rotinas dos operadores. A SPTrans afirma que a programação dos funcionários já considerava as folgas e a necessidade de garantir condições para que eles pudessem votar.

A empresa também defende que o planejamento original foi elaborado com base em dados de demanda e critérios técnicos. No domingo anterior, durante o primeiro turno, aproximadamente 6,9 mil ônibus estavam em operação, com oferta de cerca de 8 milhões de lugares e transporte de 3,4 milhões de passageiros.

Ainda de acordo com a SPTrans, o plano operacional havia sido encaminhado previamente aos órgãos eleitorais e não havia recebido questionamentos até então. A programação também foi adotada no primeiro turno e divulgada à população.

Ônibus continuam gratuitos neste domingo em São Paulo

A tarifa dos ônibus municipais permanece gratuita neste domingo, conforme o programa Domingão Tarifa Zero, em vigor desde dezembro de 2023. A medida permite que passageiros utilizem o transporte público sem pagar passagem, inclusive para chegar aos locais de votação.

A SPTrans informou que acompanha a disponibilidade de veículos e trabalha com as concessionárias para atender os passageiros durante o dia. A empresa afirma que busca garantir o deslocamento da população, respeitando a determinação eleitoral e as condições necessárias para executar a operação.

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