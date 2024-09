Justiça Eleitoral determina suspensão de comercial em que Ramagem associa Paes a Sérgio Cabral Filho

A Justiça Eleitoral determinou a suspensão de um comercial em que Alexandre Ramagem (PL) associa o prefeito Eduardo Paes (PL) ao ex-governador Sérgio Cabral Filho. A defesa de Paes alegou que a propaganda tenta "desconstruir" a imagem do prefeito a partir de “fato sabidamente inverídico e substancialmente desatualizado”. O advogado de Paes também pede direito de resposta, que não foi concedido até o momento.

Segundo a defesa de Paes, o texto gera no espectador a impressão de que o ex-governador apoia o atual prefeito no processo eleitoral vigente, “com a finalidade de prejudicar de forma relevante a imagem e a candidatura do referido concorrente”.

De acordo com o processo que corre na 238ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, foram veiculadas três inserções no horário eleitoral gratuito citando Paes e Sérgio Cabral. O texto dizia: "Eu sempre fui oposição à turma do Paes. Seria muito fácil falar que a culpa de tudo que está ruim no Rio é deles, do Lula, do Cabral, do Paes, e é mesmo. Mas se eles continuam aí após 20 anos, a culpa não é só deles. É nossa. Agora eles estão aí de novo e você vai acreditar neles de novo?".

A partir dos documentos apresentados, o juiz considerou “inadequada, descontextualizada e inverídica” a associação da imagem de Paes ao ex-governador, pois Cabral está “notoriamente fora do processo eleitoral das eleições 2024”, diz um trecho da decisão.

O juiz determinou que a campanha retire “imediatamente das inserções veiculadas em sua campanha eleitoral a indevida associação do nome do Senhor Sérgio Cabral Filho ao nome do candidato Eduardo Paes”.