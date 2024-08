O atual prefeito e candidato à reeleição Eduardo Paes (PSD) lidera isolado a disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro com 60% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest encomendada pela TV Globo e divulgada nesta quarta-feira, 28.

Pela margem de erro do levantamento, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, estão empatados tecnicamente na segunda posição, os deputados federais Alexandre Ramagem (PL), com 9%, e Tarcísio Motta (PSOL), com 5%. Rodrigo Amorim (União Brasil) tem 3%. Os demais candidatos não passam de 1%.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no final de julho pelo instituto, Paes cresceu 11 pontos, indo de 49% para 60%. Já Ramagem oscilou 4 pontos para baixo, dentro da margem de erro, de 13% para 9%. Tarcísio também perdeu 2 pontos, ainda dentro da margem de erro, passando de 7% para 5%.

Intenções de voto no Rio de Janeiro:

Eduardo Paes (PSD): 60%

Alexandre Ramagem (PL): 9%

Tarcísio Motta (PSOL): 5%

Cyro Garcia (PSTU): 3%

Rodrigo Amorim (União Brasil): 1%

Marcelo Queiroz (PP): 1%

Juliete Pantoja (Unidade Popular): 1%

Carol Sponza (Novo): 1%

Henrique Simonard (PCO): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 13%

Indecisos: 6%

Espontânea e rejeição

Paes também lidera na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado para o entrevistado. O candidato à reeleição tem 26% dos votos, seguido por Ramagem com 5% e Tarcísio com 1%. Os demais não ponturam. Nesse cenário o número de indecisos sobe para 65%.

Eduardo Paes (PSD): 26%

Alexandre Ramagem (PL): 5%

Tarcísio Motta (PSOL): 1%

Rodrigo Amorim (União Brasil): 0%

Cyro Garcia (PSTU): 0%

Juliete Pantoja (UP): 0%

Marcelo Queiroz (PP): 0%

Indecisos: 65%

Branco/nulo/não vai votar: 3%

Líder nas pesquisas, o prefeito tem o governo avaliado como positivo por 51% dos eleitores cariocas. Outros 34% avaliam o atual mandato como regular e 13%, como negativo. Outros 2% dos entrevistados não responderam ou não souberam responder. A pesquisa também perguntou em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum.

O mais rejeitado é Cyro Garcia, com 43% das menções. Na sequência aparece o candidato do PSOL, com 38%, e Ramagem, com 27%. Eduardo Paes tem 26% de rejeição, mesmo percentual de Marcelo Queiroz.

Rodrigo Amorim tem 23%; Juliete Pantoja, 12%; Henrique Simonard, 11% e Carol Sponza tem 8%.

A pesquisa Quaest foi registrada no TSE como RJ-08084/2024 e entrevistou presencialmente 1.140 eleitores entre 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.