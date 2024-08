Paes prevê faixa azul no Rio para motos em plano de governo

Em seu plano de governo, o candidato a reeleição à prefeitura do Rio, Eduardo Paes (PSD), promete implantar na cidade a faixa azul para motos, modelo adotado na capital paulista desde 2022. No documento, ele não diz em quais ruas quer implantar a medida destacando apenas que seria "nas principais vias da cidade".

Em São Paulo, Faixa Azul criou um espaço mais protegido para as motos, que obrigue os carros a terem mais atenção ao mudar de faixa. Após um ano inicial de teste na avenida dos Bandeirantes e na 23 de Maio, não houve mortes nas vias. Até o momento, existem 122 quilômetros da faixa exclusiva na capital paulista e a prefeitura quer chegar até 200 km ainda este ano. No entanto em junho um levantamento feito pelo GLOBO mostrou que ainda não há dados que comprovem eficácia da faixa —já que não houve redução do número de acidentes em quase nenhuma de oito vias analisadas.

No último mês a série "A batalha das ruas" mostrou a disputa no Rio entre carros e motos. Colisões envolvendo os dois veículos têm crescido no estado, deixando feridos e mortos. Dados do Corpo de Bombeiros mostram que nas vias e estradas fluminenses, colisões entre os dois tipos de veículos aumentaram de 9.785, no primeiro semestre de 2023, para 11.966 (mais 22%), em igual período deste ano. Um número que corresponde a quase um terço de todos os acidentes de trânsito contabilizados no estado em 2024 (cerca de 35 mil). A corporação informa que a Avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Linha Amarela, todas na capital, lideram as batidas entre carros e motos.

Promessa refeita

Outro ponto de mobilidade presente no plano de governo de Eduardo Paes é a "vltelização" do BRT. A transição prometida pelo prefeito dos articulados para o trem sob trilhos seria "a partir da Transcarioca e da Transoeste". O tema, no entanto, já fora prometido antes por Paes em 2022.

O plano era de uma transição do modelo dos ônibus em até 15 anos, mas o primeiro trecho a ser inaugurado no projeto era entre Botafogo e Gávea na Zona Sul. O trajeto não possui o BRT, mas foi anunciado para 2025 com início das obras em 2023, mas não foi feito.