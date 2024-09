A ex-vice-governadora do Mato Grosso do Sul Rose Modesto (União Brasil) lidera a disputa pela prefeitura de Campo Grande, de acordo com pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta segunda-feira, 2. Rose aparece com 36,9% das intenções de voto. Na sequência, empatados tecnicamente em segundo lugar, estão o deputado federal Beto Pereira (PSDB), com 19%, e a atual prefeita, Adriane Lopes (PP), com 15,5%.

A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, por isso o empate técnico entre os dois candidatos. A deputada federal Camila Jara (PT) tem 7,5% das intenções de voto. Beto Figueiró (NOVO) tem 2% e Ubirajara Martins (DC) 1,4%.

Intenções de voto em Campo Grande:

Rose Modesto (União Brasil): 36,9%

Beto Pereira (PSDB): 19%

Adriane Lopes (PP): 15,5%

Camila Jara (PT): 7,5%

Beto Figueiró (NOVO): 2%

Ubirajara Martins (DC): 1,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,7%

Não sei/Não respondeu/Indecisos: 11%

Segundo turno

O Futura Inteligência também fez três simulações de segundo turno. No primeiro cenário, Beto Pereira venceria Adriane Lopes por 38,2% a 34,8% das intenções de voto. Nos outros dois cenários, os candidatos do PSDB e do PP perderiam a disputa para Rose Modesto.

Cenário 1:

Beto Pereira: 38,2%

Adriane Lopes: 34,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 19,3%

NS/NR/Indeciso: 7,8%

Cenário 2:

Rose Modesto: 56,5%

Adriane Lopes: 26,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,0%

NS/NR/Indeciso: 5,1%

Cenário 3:

Rose Modesto: 53,8%

Beto Pereira: 30,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,7%

NS/NR/Indeciso: 3,6%

Rejeição e prioridades

Na disputa pela prefeitura de Campo Grande, a atual prefeita tem a maior rejeição, segundo a pesquisa. Ao todo, 30% dos eleitores responderam que não votariam na candidata à reeleição do PP de jeito nenhum. Em seguida, com a segunda maior rejeição, aparece Camila Jara, com 25,4%. Beto Pereira é citado criticamente por 23,6%. A líder na pesquisa, Rose Modesto, é rejeitada por 16,3%.

A maioria dos entrevistados também mencionaram que a saúde deve ser a prioridade do próximo prefeito de Campo Grande, uma preocupação de 60%. Educação e melhorar a segurança pública também é uma preocupação de 31,8% e 19,1% dos eleitores, respectivamente.

A pesquisa foi registrada no TSE como MS-07062/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 22 e 29 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.