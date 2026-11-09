Justiça suspende parte das novas regras para vale-alimentação e vale-refeição; veja a situação

A Justiça Federal no Distrito Federal suspendeu, em caráter liminar, parte das novas regras que passaram a valer para os cartões de vale-alimentação e vale-refeição. A decisão beneficia as empresas associadas à Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT), mas mantém a exigência de interoperabilidade entre as operadoras.

A medida foi assinada pelo juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana e atende parcialmente a uma ação movida pela ABBT contra o governo federal. A entidade questiona dispositivos do Decreto 12.712, publicado em novembro de 2025 e que entrou em vigor no último sábado.

Apesar da suspensão de diversos pontos do decreto, a decisão preserva a obrigação de interoperabilidade, mecanismo que permite que maquininhas de cartão aceitem benefícios emitidos por diferentes operadoras, ampliando a concorrência e facilitando o uso dos cartões por trabalhadores e estabelecimentos.

O que foi suspenso

A liminar determina que as empresas associadas à ABBT continuem seguindo as regras anteriores do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) até o julgamento definitivo da ação.

Entre os dispositivos suspensos estão:

A obrigação de operadoras com mais de 500 mil trabalhadores migrarem para arranjos abertos;

O limite de 3,6% para a taxa de desconto cobrada dos estabelecimentos (MDR);

O teto de 2% para a tarifa de intercâmbio;

O prazo máximo de 15 dias para repasse dos valores aos estabelecimentos comerciais;

Os prazos de adequação às novas exigências;

As competências atribuídas ao Comitê Gestor para alterar taxas, prazos e regras dos arranjos de pagamento.

Além disso, a decisão determina que a União e o Ministério do Trabalho e Emprego não apliquem penalidades às empresas alcançadas pela liminar com base nos dispositivos suspensos.

ABBT comemora decisão

Em nota, a ABBT afirmou que a decisão abre espaço para ajustes na regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador, preservando aspectos considerados importantes para a evolução do sistema de benefícios.

A entidade argumenta que algumas das novas exigências poderiam gerar impactos operacionais e financeiros significativos para o setor, especialmente em relação às taxas e aos prazos de repasse aos estabelecimentos credenciados.

Próximos passos

A União será citada para apresentar defesa no processo. O caso também será encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF), que deverá se manifestar antes da decisão definitiva da Justiça.

Enquanto isso, as empresas associadas à ABBT poderão continuar operando sob as regras anteriores do PAT nos pontos suspensos pela liminar, enquanto permanece válida a exigência de interoperabilidade prevista pelo novo marco regulatório.