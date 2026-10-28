Novas regras do VR e VA: o que muda a partir de novembro

RESUMO ＋ Os cartões de vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA) deverão ser aceitos em qualquer maquininha habilitada para esse tipo de pagamento a partir de novembro, conforme as novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). A mudança busca ampliar a rede de estabelecimentos que recebem os benefícios e aumentar a concorrência entre as operadoras. A regulamentação também estabelece teto de 3,6% para taxas cobradas dos comerciantes e prazo de até 15 dias para repasse dos valores, mas parte das medidas enfrenta questionamentos judiciais.

Os cartões de vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA) deverão ser aceitos em qualquer maquininha habilitada para esse tipo de pagamento a partir de novembro. A mudança conclui a implementação da interoperabilidade obrigatória, prevista nas novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituídas em novembro de 2025, e amplia as possibilidades de uso dos benefícios em restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos.

Na prática, a medida permite que cartões de empresas como Alelo, Ticket, VR Benefícios, Pluxee, Flash e Swile sejam utilizados em estabelecimentos que aceitem vale-refeição e vale-alimentação, independentemente da operadora responsável pelo benefício. A expectativa do governo é ampliar a rede de estabelecimentos credenciados e estimular a concorrência no setor.

A interoperabilidade integra um conjunto de mudanças regulatórias que também estabeleceu limites para as taxas cobradas dos comerciantes e reduziu o prazo para o repasse dos valores das vendas. As medidas, porém, são alvo de questionamentos judiciais por parte de empresas do setor, que apontam riscos à operação do programa e à segurança jurídica.

O que muda a partir de novembro?

A principal mudança é a adoção plena do chamado arranjo aberto, modelo que permite que os cartões de vale-refeição e vale-alimentação sejam aceitos em diferentes redes de pagamento, sem a necessidade de contratos ou equipamentos específicos para cada operadora.

Com isso, o trabalhador poderá utilizar o benefício em qualquer estabelecimento habilitado para receber esse tipo de pagamento, desde que o comércio aceite a modalidade correspondente. A medida busca reduzir as restrições que, até então, limitavam o uso dos cartões às redes credenciadas de cada empresa.

Além de aumentar a concorrência, o governo defende que a ampliação da rede de aceitação pode facilitar a participação de estabelecimentos de diferentes portes no programa. Em setembro, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) notificou mais de 100 empresas para que apresentassem documentos e esclarecimentos sobre possíveis descumprimentos das regras do PAT.

A mudança não altera o valor do benefício pago pelas empresas aos trabalhadores. Os recursos continuam destinados à alimentação, conforme a modalidade contratada, e não podem ser utilizados para outras finalidades.

O que já mudou nas regras do VR e VA?

As novas regras do PAT estabeleceram mudanças nas condições comerciais entre as operadoras de benefícios e os estabelecimentos que aceitam os cartões.

Entre as principais medidas estão:

Teto de 3,6% para as taxas: limite para a taxa cobrada dos estabelecimentos comerciais sobre as vendas realizadas com vale-refeição e vale-alimentação.

Limite de 2% para a tarifa de intercâmbio: teto para a tarifa cobrada nas operações entre participantes do sistema de pagamentos.

Prazo de repasse de até 15 dias corridos: redução do período para que os estabelecimentos recebam os valores das vendas feitas com os benefícios.

Interoperabilidade obrigatória: ampliação da aceitação dos cartões para diferentes maquininhas habilitadas para receber os pagamentos.

Antes das mudanças, comerciantes reclamavam das taxas cobradas pelas operadoras e da demora para receber os valores das vendas, que podia ultrapassar 30 dias. O governo argumenta que a redução dos custos e a ampliação da rede de aceitação podem tornar o programa mais acessível aos estabelecimentos comerciais.

O que dizem as empresas do setor?

As mudanças provocaram divergências entre o governo e representantes das empresas que administram os cartões de benefícios.

Em entrevista à EXAME, Lucio Capelletto, diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT), afirmou que as novas regras podem comprometer a qualidade do Programa de Alimentação do Trabalhador e gerar insegurança jurídica para as empresas participantes.

A principal preocupação da entidade é a adoção obrigatória do arranjo aberto. “Nossa grande preocupação com o arranjo aberto é a perda de qualidade nos processos de credenciamento, monitoramento e fiscalização dos estabelecimentos”, afirmou.

O representante argumenta que o modelo tradicional, conhecido como arranjo fechado, permite maior controle sobre os estabelecimentos credenciados e sobre a comercialização de alimentos. Na avaliação dele, a flexibilização da aceitação dos cartões pode aumentar o risco de uso dos recursos para a compra de produtos que não se enquadram nas finalidades do programa.

Capelletto também afirma que eventuais desvios podem gerar insegurança para as empresas que concedem os benefícios, uma vez que elas utilizam incentivos fiscais vinculados ao PAT.

Por que as novas regras estão na Justiça?

Parte das operadoras de vale-refeição e vale-alimentação recorreu à Justiça para questionar o decreto que regulamentou as mudanças no PAT.

As ações contestam pontos da regulamentação e questionam a imposição de mudanças estruturais e limites tarifários por meio de decreto. Algumas empresas conseguiram liminares que suspenderam temporariamente a aplicação de determinadas exigências.

O Ministério do Trabalho e Emprego, por sua vez, afirma que a judicialização pode provocar concorrência desigual entre as empresas do setor, já que algumas operadoras ficam temporariamente dispensadas de cumprir determinadas obrigações enquanto outras precisam seguir integralmente as regras.

Em manifestação, a pasta afirmou que cerca de 95% das 420 facilitadoras do programa apoiam o decreto. O ministério também citou o apoio de entidades do comércio, de serviços e de centrais sindicais às mudanças.

A Advocacia-Geral da União (AGU) acionou o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) para tentar suspender os efeitos das liminares. Para o governo, a aplicação desigual das regras pode comprometer os resultados econômicos esperados com a regulamentação e preservar distorções no mercado.

O que acontece se as regras não forem cumpridas?

As operações vinculadas ao Programa de Alimentação do Trabalhador precisam observar as exigências aplicáveis previstas na regulamentação. O descumprimento pode resultar em multas, autuações, descredenciamento do programa e cobrança de benefícios fiscais anteriormente utilizados, conforme a infração e as regras aplicáveis.

As consequências podem atingir operadoras, empresas participantes e estabelecimentos comerciais, dependendo da responsabilidade de cada agente e da irregularidade identificada.

Para os trabalhadores, a principal mudança prevista para novembro é a ampliação das possibilidades de uso do vale-refeição e do vale-alimentação. O valor depositado pelas empresas não muda automaticamente, mas a expectativa do governo é que a maior aceitação dos cartões facilite o acesso a estabelecimentos que comercializam refeições e alimentos.