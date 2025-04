Pix vai substituir o vale-refeição? Possibilidade derruba donas da Ticket e da Pluxee na Europa

As ações da Edenred, fornecedora de vales-refeição, caíram até 17 % nesta sexta-feira na Europa, em meio a rumores sobre mudanças na regulamentação de benefícios trabalhistas no Brasil.

A empresa, responsável pela marca "Ticket" no país, oferece cartões como o "Ticket Alimentação" e "Ticket Refeição" para empresas.

Segundo a Folha de S. Paulo, o governo federal estuda substituir o vale-refeição por pagamentos via Pix diretamente aos trabalhadores, o que poderia afetar diretamente a operação da companhia no Brasil.

A concorrente Pluxee, que foi conhecida no Brasil como Sodexo Benefícios e Incentivos e atualmente fornece cartões “Pluxee”, também viu suas ações caírem 8,76%.

Em 2024, a América Latina — mercado onde o Brasil é destaque — representou 769 milhões de euros em vendas para a Edenred. Para a Pluxee, representou, € 405 milhões. Isso equivale a quase 30% e 40% da receita total de cada grupo, respectivamente, segundo os balanços do ano passado.

As ações da Edenred estão a caminho de registrar seu pior desempenho desde outubro de 2024, enquanto as da Pluxee podem atingir a maior queda desde março de 2025.

O Pix pode substituir o vale-refeição?

O governo Lula estaria estudando a possibilidade de substituir os atuais cartões de vale-alimentação e vale-refeição por repasses via Pix diretamente para contas bancárias específicas, criadas para gastos exclusivamente com alimentação.

O objetivo da equipe econômica, segundo reportagem veiculada pelo grupo Folha de São Paulo, seria reduzir os custos operacionais desses benefícios, tanto para o comércio quanto para os trabalhadores.

A proposta faria mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que atualmente oferece incentivos fiscais a empresas que concedem vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR) aos seus funcionários. Com a mudança, os valores que hoje são creditados nos cartões de benefícios seriam repassados diretamente pelas empresas contratantes via Pix.