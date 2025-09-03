STF: Primeira Turma deve concluir a fase de sustentação oral das defesas nesta quarta (Luiz Silveira/STF/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06h16.
Última atualização em 3 de setembro de 2025 às 06h26.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta quarta-feira, 3, o segundo dia de julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022.
Prevista para começar às 9h, a sessão será retomada com as sustentações orais das defesas de quatro acusados. Pela ordem definida pelo regimento da corte, os advogados do general Augusto Heleno serão os primeiros a falar, seguidos pelos defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Essa fase do julgamento ainda terá as falas das defesas do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e do ex-ministro e candidato a vice na chapa de 2022, Walter Braga Netto.
A Primeira Turma reservou apenas a parte da manhã para a sessão desta quarta. Por isso, a expectativa é que as defesas terminem de argumentar a favor de seus clientes e o julgamento seja suspenso para retornar apenas no próximo dia 9, quando ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deve iniciar a leitura de seu voto.
A ação vai decidir se o grupo será condenado ou absolvido da acusação. O julgamento pode resultar na prisão de um ex-presidente da República e de generais do Exército.
O primeiro dia de julgamento foi marcado pela leitura do relatório do ministro relator Alexandre de Moraes, as argumentações da acusação e a sustentação dos advogados de defesas de quatro acusados.
Moraes iniciou com um longo discurso sobre a acusação de golpe, seguido pela sustentação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que apresentou as provas e ações que caracterizaram em seu relatório a composição da trama golpista.
Entre os advogados de defesa, a estratégia foi unânime: negar as acusações de tentativa de golpe e criticar o relatório da denúncia da PGR.
Estão marcadas oito sessões. Nos dias 2, 9 e 12, as sessões serão realizadas no período da manhã e da tarde, com pausa para o almoço. Nos dias 3 e 10, o julgamento ocorrerá somente pela manhã. Os horários são os seguintes:
O julgamento de Bolsonaro e outros sete réus será transmitido ao vivo pela TV Justiça e no canal do STF do YouTube