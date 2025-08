José Roberto Guzzo, ex-editor da EXAME, morre aos 82 anos

O jornalista José Roberto Dias Guzzo morreu na madrugada deste sábado, aos 82 anos, em São Paulo. A revista digital Oeste, que tinha o profissional como um dos fundadores, colunista e integrante do conselho editorial, confirmou que ele faleceu em decorrência de um infarto.

J.R Guzzo, como assinava seus textos, começou a carreira no jornalismo em 1961.

Entrou para a Veja em 1968 e foi diretor de redação da revista entre 1976 e 1991 — em 2008, voltou à publicação como colunista. Ele também dirigiu a revista EXAME, integrou o conselho editorial da Abril e foi colunista do jornal mineiro O Tempo e do portal Metrópoles. Mais recentemente, o jornalista assinou colunas nos jornais O Estado de S. Paulo e Gazeta do Povo.

Nascido na capital de São Paulo, em 10 de julho de 1943, o jornalista ainda atuou como correspondente internacional em Paris e Nova York. Não foram divulgadas informações sobre o velório de J.R. Guzzo até a última atualização da reportagem.