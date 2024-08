Tramonte tem 27% e cinco candidatos estão empatados no 2º lugar em BH, aponta pesquisa Datafolha

O apresentador Mauro Tramonte (Republicanos) segue na liderança na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte com 27% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, pelo jornal Folha de S. Paulo e o portal G1, da TV Globo.

Na segunda posição, cinco candidatos aparecem tecnicamente empatados: Carlos Viana (Podemos), com 12%; Fuad Noman (PSD), Bruno Engler (PL) e Duda Salabert (PDT), com 10% das intenções de voto cada, e Rogério Correia (PT) com 7%. Gabriel (MDB) tem com 3% e os demais candidatos não passam de 1%.

O percentual de eleitores que vão votar em branco, nulo ou em nenhum candidato ficou em 10%. 9% dos entrevistados disseram que ainda não sabem em quem votar.

Pesquisa Datafolha em Belo Horizonte:

Mauro Tramonte (Republicanos): 27%

Carlos Viana (Podemos): 12%

Fuad Noman (PSD): 10%

Bruno Engler (PL): 10%

Duda Salabert (PDT): 10%

Rogério Correia (PT): 7%

Gabriel (MDB): 3%

Wanderson Rocha (PSTU): 1%

Lourdes Francisco (PCO): 0%

Indira Xavier (UP): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 9%

O levantamento do Datafolha foi registrado no TSE como MG-05345/2024 e realizou 910 entrevistas entre os dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, Tramonte também lidera com 8%, contra 65% de Engler.

Mauro Tramonte (Republicanos): 8%

Bruno Engler (PL): 5%

Rogério Correia (PT): 4%

Fuad Noman (PSD): 4%

Duda Salabert (PDT): 4%

No atual: 1%

Carlos Viana (Podemos): 1%

Gabriel (MDB): 1%

Outras respostas: 2%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 64%

Salabert é a candidata com maior rejeição

A pesquisa de Belo Horizonte perguntou aos entrevistados sobre quem eles não votariam de forma alguma. Veja os números: