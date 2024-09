O atual prefeito João Henrique Caldas, o JHC (PL), lidera a corrida eleitoral por um segundo mandato na prefeitura de Maceió, de acordo com pesquisa Futura Inteligência, contratada pela empresa 100% Cidades e divulgada nesta segunda-feira, 30. O candidato à reeleição tem 72,6% das intenções de voto. Praticamente o mesmo percentual em relação ao último levantamento divulgado pelo instituto, em 17 de setembro, quando marcava 72,2%.

O segundo colocado, o deputado federal Rafael Brito (MDB), registra 14%, uma variação positiva de três pontos percentuais em relação aos 11% que tinha há duas semanas.

O ex-deputado e ex-vereador Lobão (Solidariedade) aparece em terceiro com 2,4% das intenções de voto, tecnicamente empatado, segundo a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, com Lenilda Luna (UP), que pontua com 1,1%. Lobão oscilou dois pontos negativos e Lenilda um ponto percentual para baixo.

Um segundo cenário foi testado com a presença de Rony Camelinho (Agir). O candidato, porém, teve a chapa indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e há duas semanas desistiu oficialmente da disputa em Maceió.

Intenções de voto em Maceió:

Cenário 1:

JHC (PL) : 72,6%

: 72,6% Rafael Brito (MDB) : 14,0%

: 14,0% Lobão (Solidariedade) : 2,4%

: 2,4% Lenilda Luna (UP): 1,1%

1,1% Nina Tenorio (PCO) : 0,3%

: 0,3% Ninguém/Branco/Nulo : 3,0%

: 3,0% NS/NR/Indeciso: 6,6%

Cenário 2:

JHC : 66,3%

: 66,3% Rafael Brito : 14,0%

: 14,0% Lobão : 4,0%

: 4,0% Lenilda Luna : 2,0%

: 2,0% Nina Tenorio : 0,4%

: 0,4% Rony Camelinho (AGIR) : 0,1%

: 0,1% Ninguém/Branco/Nulo : 5,3%

: 5,3% NS/NR/Indeciso: 7,8%

Pesquisa espontânea em Maceió

Na pesquisa espontânea, o instituto mostra que JHC também lidera com 67,9% das intenções de voto. Nesse cenário, seu principal opositor soma 9,6% e os indecisos 16,4%.

JHC : 67,9%

: 67,9% Rafael Brito : 9,6%

: 9,6% Lobão : 0,8%

: 0,8% Lenilda Luna : 0,5%

: 0,5% Ninguém/Branco/Nulo : 2,5%

: 2,5% Outros : 2,3%

: 2,3% NS/NR/Indeciso: 16,4%

A pesquisa foi registrada no TSE como AL-07966/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 25 e 27 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.