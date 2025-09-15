Moraes autoriza visitas de parlamentares e presidente do PL a Bolsonaro, que tenta negociar anistia

Brasil

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18h09.

Última atualização em 15 de setembro de 2025 às 18h11.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba visita do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), relator de um projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro.

A decisão do ministro autoriza que a visita de Valdemar ocorra apenas no dia 25 de setembro, contrariando o pedido feito pela defesa do ex-presidente para que os encontros fossem permanentes.

Moraes também autorizou que Bolsonaro receba a visita do ex-ministro Adolfo Sachsida, dos senadores Wilder Morais (PL-GO), Rogério Marinho (PL-RN) e o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

As solicitações ocorrem em meio ao aumento da discussão sobre a anistia, que poderia beneficiar Bolsonaro, e à pressão de partidos do Centrão para definir um candidato de oposição para 2026.

O pedido para receber Valdemar semanalmente foi justificado pela "indispensável interlocução com o dirigente máximo da agremiação partidária, cuja função demanda contato direto e frequente".

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto, por determinação de Moraes, após ter descumprido a proibição de usar redes sociais. Por isso, todas as suas visitas precisam ser autorizadas.

Na semana passada, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do STF, por causa de uma tentativa de golpe de Estado. Entretanto, ele ainda pode apresentar recurso antes de ter que começar a cumprir essa pena.

